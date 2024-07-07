День столицы празднуют в Казахстане

26 лет назад было принято решение о переносе столицы из Алматы в Акмолу

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Астана. 6 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане сегодня отмечают государственный праздник - День столицы.





6 июля 1994 года по инициативе первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Верховным Советом было принято решение о переносе столицы в город Акмолу. Официально Акмола стала главным городом страны 10 декабря 1997 года. 6 мая 1998 года Акмола была переименована в Астану.





10 июня 1998 года состоялась официальная презентация новой столицы. И с момента приобретения городом столичного статуса День столицы отмечался 10 июня. В 2006 году День Астаны был перенесен на 6 июля.





В марте 2019 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о переименовании столицы республики Астаны в Нур-Султан. А уже в сентябре 2022 года столице возвращено имя Астана. 17 сентября 2022 года глава государства подписал указ "О переименовании города Нур-Султана - столицы Республики Казахстан в город Астану - столицу Республики Казахстан".





Сегодня в Астане в 18.00 на территории ЭКСПО состоится праздничный концерт Open Air. По завершении концерта планируется проведение светового шоу дронов.





акимат Астаны





Ориентировочное время проведения шоу дронов в 22.15 (22.30). Для шоу дронов в небо будут запущены 1250 скоростных радиоуправляемых аппаратов, из которых 70 аппаратов - пиротехнические дроны. Это новая технология симбиоза дронов и пиротехники. Все визуальные эффекты будут синхронизированы с музыкой казахских и зарубежных композиторов. Шоу будет организовано за счет спонсорских средств", - сообщили в акимате столицы.





Напомним, что на День столицы казахстанцы, работающие пять дней в неделю, отдохнут три дня подряд - 6, 7, 8 июля. Так как праздник выпадает на субботу, выходной день переносится на понедельник, 8 июля.



