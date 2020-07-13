День траура: казахстанцы скорбят по погибшим от коронавируса

Нур-Султан. 13 июля. Kazakhstan Today - Сегодня казахстанцы скорбят по погибшим от коронавируса, передает Kazakhstan Today.

Президент РК Касым-Жомарт Токаев объявил 13 июля Днем национального траура по казахстанцам, погибшим от коронавируса. Соответствующее распоряжение "Об объявлении Дня общенационального траура в Республике Казахстан в память о гражданах, ставших жертвами пандемии коронавируса" он подписал 9 июля.

К сожалению, болезнь продолжает уносить жизни казахстанцев. За официальными сводками лежат трагедии сотен семей. Кто-то потерял отца, мать, брата, сестру, сына и дочь. Я выражаю свои соболезнования родным и близким умерших. Это общая трагедия для нас всех", - сказал президент РК.

Как сообщил советник президента Казахстана Ерлан Карин, принято решение объявить в полдень минуту молчания.

13 июля 2020 года, в 12.00 по времени Нур-Султана, в День национального траура будет объявлена минута молчания в память о жертвах эпидемии коронавируса", - сообщил он в соцсети .





По состоянию на 00.01 13 июля 2020 года в Казахстане выявлено 58 253 заболевших коронавирусной инфекцией, 33 814 человек выздоровели от заболевания, 375 скончались.

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