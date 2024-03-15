Деньги на разработку Строительного кодекса были использованы не по назначению - депутаты
Астана. 13 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Деньги на разработку Строительного кодекса были использованы не по назначению, заявил в мажилисе депутат фракции партии AMANAT Елнур Бейсенбаев.
На разработку проекта Строительного кодекса в 2023 году выделено 382,5 млн тенге. В то же время ряд важных законопроектов, рассматриваемых сегодня, подготовлены без каких-либо затрат из бюджета. Отсюда возникает вопрос: как случилось, что не менее важные законодательные акты возможно подготовить, не затрачивая бюджетных средств, а написание Строительного кодекса, который не выдержал общественной, профессиональной критики, потребовало немалого специального финансирования в размере, еще раз повторяю, 382,5 млн тенге? Мы считаем, что данные деньги были использованы не по назначению", - сказал он.
Он подчеркнул, что проект Строительного кодекса разрабатывался в рамках государственного задания.
В соответствии с Бюджетным кодексом такой вид работы не может отдельно финансироваться, так как это непосредственная ответственность министерства, их задача и обязанность", - отметил депутат.
Он добавил, что с помощью программы "Антиплагиат" несложно установить, что проект Строительного кодекса вобрал в себя содержание трех действующих законов. Документ представляет собой свод действующих норм и не содержит новых подходов и решений.
Оригинальность текста составила менее 1%. Министерство промышленности и строительства заплатило по 1,6 млн тенге за одну страницу", - рассказал Бейсенбаев.
Он подчеркнул, что министерство передало написание важного законопроекта подведомственной организации и допустило необоснованное расходование государственных средств.
Мажилисмен также добавил, что правительство затянуло разработку новых Водного, Налогового и Градостроительного кодексов.
Ситуация, сложившаяся вокруг подготовки проекта Строительного кодекса, не является единичным случаем. Например, проект Водного кодекса передан в работу мажилиса без экологической экспертизы, вразрез с действующим законодательством", - добавил Бейсенбаев.
Что касается Налогового кодекса, он уже больше года находится на стадии разработки, отметил депутат.
В своем депзапросе мажилисмен потребовал:
- представить позицию по вопросу разработки проекта Строительного кодекса вместо Градостроительного;
- провести внутреннее служебное расследование и разбирательство по растрате государственных денег на некачественную разработку проекта Строительного кодекса;
- в случае подтверждения нецелевого использования обеспечить возврат средств в государственный бюджет;
- усилить персональную ответственность руководителей государственных органов за некачественное и несвоевременное исполнение поручений президента.
Напомним, в этом году сенат парламента рассмотрит 5 кодексов: Бюджетный, Строительный, Водный, Налоговый и Цифровой.
Ранее премьер-министр Олжас Бектенов заявил, что акиматы принимают решения о застройке без учета мнения горожан.