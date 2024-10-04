03.10.2024, 09:46 30926
Денис Шипп избран судьей Верховного суда
Фото: сенат
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Астана. 3 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Денис Шипп избран судьей Верховного суда. По представлению президента Казахстана кандидатура нового судьи Верховного суда была предварительно рассмотрена на заседании профильного комитета сената, а затем на заседании палаты. Об этом сообщили в сенате.
Денис Алексеевич долгие годы работал в судебной системе. В 2015-2021 годы занимал должность судьи Верховного суда. До недавнего времени работал председателем Высшего судебного совета.
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04.10.2024, 11:45 2751
Этический кодекс судьи появится в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 4 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на IX съезде судей в Астане поддержал принятие нового этического кодекса судьи.
Уверен, данный документ позволит утвердить высокие стандарты поведения судей и укрепит доверие общества к судебной системе", - цитирует zakon.kz президента.
Также по словам главы государства, важно, чтобы судьи были эталоном кристальной честности, беспристрастности и справедливости, информирует tengrinews.kz.
Поэтому огромное значение имеет соблюдение судьями этических норм. Недавно вступили в силу поправки, согласно которым все грубые нарушения законности при рассмотрении судебных дел теперь проверяются судебным жюри. Это новый подход, нацеленный на повышение дисциплинарной ответственности судей. Можно сказать, что с этим вопросом мы разобрались", - добавил Касым-Жомарт Токаев.
Ранее сообщалось, что с июля 2025 года в Казахстане начнут работу кассационные суды.
04.10.2024, 11:21 5491
В Астане выявили 37 незаконно строящихся многоквартирных жилых домов
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Астана. 4 октября. KAZAKHSTAN TODAY - На территории столицы выявлено 37 незаконно строящихся многоквартирных жилых домов, сообщает прокуратура Астаны.
При этом отдельные строительные компании незаконно привлекают деньги дольщиков.
По этим основаниям в текущем году к административной ответственности по статье 320 КоАП привлечен 51 застройщик по 64 объектам строительства. Расследуются уголовные дела в отношении 12 застройщиков", - сообщили в ведомстве.
Прокуратура города Астаны напоминает, что долевое участие в жилищном строительстве организуется одним из следующих способов:
- получение гарантии Единого оператора жилищного строительства (Казахстанская жилищная компания);
- участие в проекте банка второго уровня;
- привлечение денег дольщиков после возведения каркаса здания.
Запрещено привлечение денежных средств граждан иными способами (предварительный договор бронирования, договоры резервирования, инвестирования, уступки права требования)", - напомнили в прокуратуре.
Там порекомендовали перед покупкой квартиры в новостройке проверить благонадежность застройщика на сайте Казахстанской жилищной компании.
На сайте можно ознакомиться с реестром договоров о предоставлении гарантии по строящимся объектам (вкладка "Объекты гарантирования"), а также сертификатами гарантии, выданными Казахстанской жилищной компанией (вкладка "Сертификаты").
Если вы столкнулись с недобросовестным застройщиком, просим звонить по номеру 71-24-87", - заявили в ведомстве.
Ранее в Алматы приостановили строительство ЖК в предгорьях.
04.10.2024, 10:52 7356
Президент Казахстана принял руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ
Фото: Акорда
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Астана. 4 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с участниками 55-го заседания Совета руководителей органов безопасности и специальных служб стран СНГ, сообщает пресс-служба Акорды.
Президент отметил, что данная площадка зарекомендовала себя в качестве инструмента для координации усилий в сфере безопасности и в современных условиях роль Совета еще более возрастает.
Глава государства подчеркнул, что своевременный обмен оперативной и аналитической информацией позволяет повышать эффективность противостояния вызовам и угрозам региональной безопасности, способствует выработке скоординированных подходов для защиты национальных интересов наших стран.
Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность, что итоги заседания создадут условия для дальнейшего развития взаимодействия специальных служб государств Содружества, способствуя укреплению сотрудничества в области обеспечения международной безопасности.
Во встрече приняли участие руководители делегаций Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана, а также Исполнительного комитета и Антитеррористического центра СНГ.
04.10.2024, 09:14 10571
Марат Кожаев освобожден от должности первого заместителя министра внутренних дел РК
Фото: МВД РК
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Астана. 4 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Распоряжением главы государства Марат Кожаев освобожден от должности первого заместителя министра внутренних дел Республики Казахстан, сообщает пресс-служба Акорды.
Указом главы государства Кожаев Марат Шадетханович назначен депутатом сената парламента Республики Казахстан", - говорится в сообщении.
Кроме того, указом президента прекращены полномочия депутата сената Ляззат Калтаевой.
03.10.2024, 20:58 38931
Мошенники продолжают писать казахстанцам от имени сотрудников Антикора
Мошенниками создаются и рассылаются фейковые документы, файлы и сообщения с символикой Антикора
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Астана. 3 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Антикоррупционная служба в очередной раз предупреждает о мошенниках, которые в мессенджерах продолжают создавать фальшивые аккаунты от имени руководства и сотрудников Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции, сообщает пресс-служба ведомства.
Мошенниками создаются и рассылаются фейковые документы, файлы и сообщения с символикой Антикора. Просьба не доверять фальшивой рассылке, не переходить по сомнительным ссылкам, а также не перечислять денежные средства", - говорится в сообщении агентства.
В случае получения подобных звонков и рассылок граждан просят незамедлительно сообщать в правоохранительные органы.
03.10.2024, 19:09 44106
Водители должны регистрировать мопеды и получать водительские права - Токаев подписал закон
Фото: Depositphotos
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Астана. 3 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон, касающийся регистрации мопедов и цифровизации дорожной безопасности, сообщает пресс-служба Акорды.
Глава государства подписал законы "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам организации движения отдельных видов транспортных средств и цифровизации дорожной безопасности" и "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях по вопросам организации движения отдельных видов транспортных средств и цифровизации дорожной безопасности".
Прежде всего в УК РК предлагается отнести мопеды к понятию "другие механические транспортные средства".
Также вводится понятие "средняя скорость" движения транспортного средства и предусматривается порядок ее расчета, которой будет определяться путем деления протяженности участка дорог общего пользования международного, республиканского значения, пройденного транспортным средством, на промежуток времени, в течение которого это расстояние пройдено.
Регистрации будут подлежат все мопеды с объемом двигателя, не превышающим 50 кубических сантиметров, либо электрическим двигателем и имеющие максимальную конструктивную скорость не более 50 километров в час.
Законом предусматривается норма о том, что право на управление мопедом будет подтверждаться водительским удостоверением подкатегории "А1", а наличие категории "А" и "В" будет также подтверждать право на управление мопедом.
Нормы, касающиеся государственной регистрации мопедов, перехода деятельности операторов технического осмотра к разрешительному порядку, вводятся в действие по истечении 6 месяцев после дня первого официального опубликования закона.
03.10.2024, 18:00 45571
Сессия Генассамблеи ООН и переговоры с Гутерришем: о чем говорили Токаев и глава МИД
Глава государства поставил перед Министерством иностранных дел ряд задач по основным направлениям работы
Фото: Акорда
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Астана. 3 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр иностранных дел Мурат Нуртлеу доложил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву о деятельности министерства, сообщает Акорда.
В частности, Мурат Нуртлеу доложил об итогах участия в работе 79-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, а также в саммите будущего.
Президент был проинформирован о состоявшихся переговорах с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, главами внешнеполитических ведомств иностранных государств и руководителями международных организаций.
Кроме того, в ходе встречи был рассмотрен график предстоящих внешнеполитических мероприятий с участием президента Казахстана. Глава государства поставил перед Министерством иностранных дел ряд задач по основным направлениям работы.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что международное сообщество нуждается в новой позитивной повестке для возобновления конструктивного диалога.
03.10.2024, 15:32 55286
Токаев поздравил президента Германии с Днем единства
Президент Казахстана пожелал Франку-Вальтеру Штайнмайеру успехов в его ответственной деятельности
Фото: Акорда
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Астана. 3 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил лидера Германии Франка-Вальтера Штайнмайера и народ страны с Днем единства, сообщает Акорда.
Президент пожелал ФРГ дальнейшего прогресса и процветания. Он также выразил уверенность, что сотрудничество между Казахстаном и Германией будет и впредь развиваться в духе дружбы и взаимовыгодного партнерства", - говорится в сообщении.
Также Касым-Жомарт Токаев пожелал Франку-Вальтеру Штайнмайеру успехов в его ответственной деятельности, а народу Германии - счастья и благополучия.
Ранее Токаев направил поздравительную телеграмму президенту Кореи.
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Ваше мнение
В Казахстане случаи подросткового суицида среди молодежи стали происходить с пугающей частотой. По мнению экспертов, ключевую роль в навязывании суицидальных идей играют деструктивные интернет-технологии. Какие, на ваш взгляд, меры должно предпринять государство для борьбы с этим явление?