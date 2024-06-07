Депутат мажилиса раскритиковал работу правительства по планированию бюджета
Астана. 6 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Депутат мажилиса Магеррам Магеррамов на пленарном заседании 5 июня раскритиковал работу правительства РК по планированию и использованию бюджета, передает корреспондент агентства.
По результатам прошедших лет каждый отчетный период закрывается с дефицитом бюджета, который из года в год только растет. Перекрывает правительство этот дефицит займом. Причем объемы заемных средств в разы превышают суммы дефицита бюджета, что, впрочем, не в силах воспрепятствовать уже традиционному окончанию отчетного периода с дефицитом средств с большим, чем в предыдущий отчетный период, размером", - сказал Магеррамов.
По его словам, за три года уровень дефицита бюджета с отметки 2 трлн тенге превысил уже 3 трлн тенге. С каждым годом уровень государственного долга непропорционально растет по отношению к уровню ВВП.
Поиски причин постоянных негативных тенденций, упомянутых мною выше, привели к пониманию, что зерно проблемы кроется в том числе в устойчивой неспособности правительства к эффективному планированию бюджета. Согласно представленным данным, по части налоговых поступлений недобрали 10%. Неналоговые поступления перебрали аж на 450%. Ничем не объяснимо и снижение уровня продажи основного капитала, который в сравнении с 2022 годом упал аж на 90%. В масштабах планирования и реализации государственной бюджетной политики подобная нестабильность, мягко говоря, недопустима", - сказал Магеррамов.
Депутат отметил, что, несмотря на очевидную нехватку бюджетных средств и ежегодный дефицит на отчетный период, правительство настойчиво разрабатывает и утверждает фактически неподъемные национальные проекты, на которые выделяются миллиарды. По истечении определенного времени, не добившись результатов по этим проектам, их преждевременно сворачивают.
Необходимо упомянуть, что Высшая аудиторская палата неоднократно подвергала жесткой критике правительство по результатам реализации национальных проектов. Отсутствие результатов, по мнению аудиторов, в первую очередь связано с неэффективным планированием проектов. В итоге мы видим, что триллионы бюджетных средств, потраченных на реализацию проектов, остались безвозвратно утраченными. Цели проектов мы не достигли и, как следствие, в отчетный период дефицит нашего бюджета возрастает", - сказал Магеррамов.
Он считает, что настало время для кардинально нового подхода к вопросам финансирования бюджета и разработки эффективных форм управления ими.
Нужно изменить бюджетную политику. Перенести центр внимания с количественных показателей расходов на качество, эффективность и конечные результаты. До сих пор мы не видим крупных комплексных программ по стратегическим направлениям экономики, которые обеспечивали бы быструю экономическую отдачу и решение неотложных социальных вопросов. Именно в этом направлении, по нашему мнению, правительство должно сконцентрировать значительные финансовые ресурсы. На основании изложенного вынужден признать, что правительство по результатам 2023 года показало свою неспособность к планированию и рациональному использованию бюджетных средств", - заключил Магеррамов.