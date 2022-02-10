Депутаты мажилиса создали группу "Новый Казахстан" для контроля за исполнением поручений президента

НУР-СУЛТАН. 9 ФЕВРАЛЯ - Депутаты мажилиса сегодня в ходе пленарного заседания нижней палаты объявили о создании депутатской группы "Жана Казакстан" ("Новый Казахстан"), которая будет следить за исполнением поручений главы государства, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В начале 2022 года страна столкнулась с непростой проблемой. Наши внешние враги покушались на нашу государственность. Погибло очень много людей, пострадало немало граждан. Пострадали также коммерческие объекты. Мы выражаем соболезнования семьям погибших", - отметил на пленарном заседании палаты депутат Едил Жанбыршин.
По его словам, в стране имеют место накопившиеся социальные и экономические проблемы.
Январские события должны послужить для нас всех уроком. Необходимо, чтобы ошибки признавались, чтобы решения принимались справедливо и была искоренена коррупция. Эти вопросы уже бурно обсуждались в обществе, и сейчас страна приступила к реализации поручений президента. Сейчас мы должны оказать поддержку", - сказал он.
По мнению депутата, трансформация, обозначенная главой государства, должна начинаться прежде всего в стенах мажилиса.
Поэтому необходимо повысить на новый уровень работу нижней палаты. Мы официально говорим о создании новой депутатской группы "Жана Казакстан". Эта депутатская группа будет своевременно поднимать актуальные вопросы и будет работать тесно с правительством", - заявил Жанбыршин.