Депутаты предлагают исключить участие банков в торгах по реализации залогового имущества

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Предлагаем рассмотреть возможность предоставления приемлемой отсрочки по банковскому займу при невыполнении заемщиком условий договора до улучшения им финансового положения. Решить вопрос о проведении оценки залогового имущества с учетом уровня инфляции на соответствующий год. Проработать вопрос защиты прав граждан, выселяющихся из единственного жилья, сохранение залогового жилья на праве пользования, предоставление арендного жилья. Включить в соответствующие правовые акты норму, исключающую участие банков в торгах по реализации залогового имущества. И установить запрет на взыскание банками второго уровня имущества заемщика, не предусмотренного договором банковского займа. И принять законодательные меры государственного контроля над деятельностью ЧСИ, усиление их ответственности за ненадлежащее исполнение должностных полномочий, повышение их профессионального уровня", - предлагают депутаты.
По словам Ляззат Сулеймен, депутатами сената неоднократно обозначались проблемы правоотношений в сфере жилищной политики, которые существенно сдерживают реализацию гражданами своих прав.
Вместе с тем, до настоящего времени действенных мер в столь чувствительной области не предпринято, что противоречит концепции "слышащего государства", - завила депутат.
Анализ правоприменительной практики показывает, что реализация залогового имущества заемщиков на торгах обременена не только правовыми коллизиями, но и является питательной средой для коррупционных проявлений", - отметила она.
По сведениям НПО, "зачастую на торгах через поставные лица приобретаются жилище должников по заниженной стоимости. В отдельных случаях на одно лицо выкупаются несколько квартир".
С 2016 года по октябрь текущего года судебными исполнителями на торгах было реализовано 1406 единиц залогово-недвижимого имущества. 464 должника самостоятельно реализовали свое имущество. 195 должников выселены, из них 74% из единственного жилья", - отметила спикер.
По результатам проверки Генпрокуратуры деятельности республиканской палаты ЧСИ по соблюдению законности проведения электронных торгов с 2015 по 2018 годы установлено, что в условиях отсутствия конкурентной среды банки приобрели имущество в 78% выигранных торгов. При этом цены на залоговое имущество были занижены на 30%.
В 320 случаях подача заявок на онлайн-участие производилась с одних и тех же локальных сетевых адресов, принадлежащих банкам. В 52 случаях вторые участники, формально обеспечивающие легитимность торгов, также являлись участниками банков", - сказала депутат.
Она отметила, что самого пристального внимания требует деятельность частных судебных исполнителей.
За три месяца (с 1 июля по 30 сентября 2021 года) в административные суды республики поступило свыше 7 тысяч дел от граждан, из которых 2338 исков по обжалованию действий частных судебных исполнителей", - сообщила Ляззат Сулеймен.
По ее словам, они связаны с нарушением ЧСИ норм действующего законодательства, прав сторон исполнительного производства при наложении ареста на имущество должника, а также отсутствием транспарентности в деятельности ЧСИ и надлежащего госконтроля в этой сфере.
Как сообщалось ранее, 20 сентября в городе Алматы при исполнении судебного решения о праве собственности выселяемый житель открыл огонь из охотничьего ружья. В результате погибли пять человек, в том числе двое полицейских, судебный исполнитель и новый владелец имущества. По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту 1 части 2 статьи 99 Уголовного кодекса Республики Казахстан (Убийство в отношении двух и более лиц).