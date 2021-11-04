Суд отклонил иск банка к супруге алматинского стрелка

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НУР-СУЛТАН. 4 НОЯБРЯ - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 4 ноября 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Большая часть РК будет находиться под влиянием обширного антициклона, ожидается погода без осадков. Лишь на юге, востоке, и юго-востоке с прохождением фронтальных разделов сохранится неустойчивый характер погоды, где пройдет снег, в горных и предгорных районах юга и юго-востока - сильный снег. На западе, северо-западе, севере, востоке ожидаются туманы, на большей части республики усиление ветра, на юге и юго-западе с пыльной бурей, на юго-востоке страны - гололед, низовая метель", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Туркестанской области на севере, западе и в горных районах ожидается усиление ветра до 23-28 метров в секунду, днем на горных перевалах 30 метров в секунду и более.

На северо-востоке, юго-западе и в горных районах Жамбылской области - туман, гололед, низовая метель, усиление ветра до 15-20, порывы 23-28 метров в секунду.

На востоке, юге Алматинской области ожидается туман, гололед, усиление ветра до 15-20, порывы 23-28 метров в секунду.

На большей части Кызылординской области ожидается усиление ветра до 15-20, днем порывы 23 метра в секунду, в центре области с пыльной бурей.

В Мангистауской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, днем на юге, северо-востоке области с пыльной бурей.

В Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской областях ночью и утром - туман, в Западно-Казахстанской на юго-западе области, в Северо-Казахстанской на большей части области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На западе, севере и центре Атырауской области - усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Ночью на востоке Восточно-Казахстанской области ожидается низовая метель, туман, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На юге Костанайской, на севере Карагандинской областей ожидается туман.