В Алматы произошла стрельба, погибли пять человек

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АЛМАТЫ. 20 СЕНТЯБРЯ - В микрорайоне Акбулак в Алатауском районе Алматы произошла стрельба, погибли пять человек, передает KAZAKHSTAN TODAY.

20 сентября 2021 года, около 17.00, в микрорайоне Акбулак, в Алатауском районе Алматы произошел трагический случай. В ходе реализации исполнения постановления суда о выселении в одном из частных домов, житель этого дома - гражданин Д., 1967 года рождения, проявил агрессию и открыл огонь из огнестрельного оружия по судебным исполнителям, участковым инспекторам полиции, сотрудникам ДЧС. Пять человек, в том числе двое полицейских, находившиеся при исполнении своих служебных обязанностей, получили смертельные огнестрельные ранения и скончались. Приносим глубокие соболезнования в связи с трагедией", - сообщили в департаменте полиции Алматы.

По данным полиции, подозреваемый обезврежен и задержан.

В настоящее время ситуация под контролем. Возбуждено уголовное дело. Проводятся следственные мероприятия", - отметили в департаменте.





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