Житель Лисаковска устроил стрельбу в подъезде: погибли женщина и стрелок

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ЛИСАКОВСК. 11 СЕНТЯБРЯ - В Лисаковске пенсионер устроил стрельбу из карабина "Сайга" из-за ремонта. Двое погибли, передает KAZAKHSTAN TODAY.

11 сентября, около 11 утра, на пульт 102 отдела полиции города Лисаковска поступило сообщение о том, что в 3-м микрорайоне, во дворе дома номер 18, неизвестный мужчина стрелял в подъезде.

Для задержания подозреваемого на место происшествия прибыла оперативно-следственная группа, сообщает Alau.kz

Полиция в целях безопасности жителей дома и для пресечения дальнейших противоправных действий подозреваемого вынуждена была применить оружие. При попытке зайти в подъезд дома полицейские столкнулись с тем, что по ним начали стрелять. Был ранен следователь. Полицией были предотвращены дальнейшие преступные действия мужчины, который открыл стрельбу в подъезде дома. Сотрудники, рискуя жизнью, обезвредили стрелявшего. Сразу была вызвана скорая для оказания помощи пострадавшим. В результате подозреваемый был ранен при задержании", - сообщили в пресс-службе Костанайской области.

В подъезде дома были обнаружены две раненые женщины. В дальнейшем задержанный скончался в реанимации больницы. Также скончалась и одна из раненых женщин.

Следствием уже установлено, что возник конфликт между соседями на почве ремонта. Для выяснения отношений 66-летний мужчина выбежал в подъезд с ружьём и начал стрельбу.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, органами прокуратуры изучается вопрос правомерности применения оружия.





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