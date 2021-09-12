Система Orphus

Житель Лисаковска устроил стрельбу в подъезде: погибли женщина и стрелок

11.09.2021, 14:42 8587
Житель Лисаковска устроил стрельбу в подъезде: погибли женщина и стрелок
Фото: из открытых источников
ЛИСАКОВСК. 11 СЕНТЯБРЯ - В Лисаковске пенсионер устроил стрельбу из карабина "Сайга" из-за ремонта. Двое погибли, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
11 сентября, около 11 утра, на пульт 102 отдела полиции города Лисаковска поступило сообщение о том, что в 3-м микрорайоне, во дворе дома номер 18, неизвестный мужчина стрелял в подъезде.
 
Для задержания подозреваемого на место происшествия прибыла оперативно-следственная группа, сообщает Alau.kz.
 

Полиция в целях безопасности жителей дома и для пресечения дальнейших противоправных действий подозреваемого вынуждена была применить оружие. При попытке зайти в подъезд дома полицейские столкнулись с тем, что по ним начали стрелять. Был ранен следователь. Полицией были предотвращены дальнейшие преступные действия мужчины, который открыл стрельбу в подъезде дома. Сотрудники, рискуя жизнью, обезвредили стрелявшего. Сразу была вызвана скорая для оказания помощи пострадавшим. В результате подозреваемый был ранен при задержании", - сообщили в пресс-службе Костанайской области.

 
В подъезде дома были обнаружены две раненые женщины. В дальнейшем задержанный скончался в реанимации больницы. Также скончалась и одна из раненых женщин.
 
Следствием уже установлено, что возник конфликт между соседями на почве ремонта. Для выяснения отношений 66-летний мужчина выбежал в подъезд с ружьём и начал стрельбу.
 
В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, органами прокуратуры изучается вопрос правомерности применения оружия.

 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая