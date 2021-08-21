Система Orphus

В Сатпаеве застрелили мужчину

20.08.2021 94447
В Сатпаеве застрелили мужчину
Фото: из открытых источников
КАРАГАНДА. 20 АВГУСТА - 20 августа, около 01.00, неизвестный с применением огнестрельного оружия совершил убийство 41-летнего жителя Сатпаева, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

По данному факту зарегистрировано уголовное дело по статье 99 УК РК (Убийство). На месте происшествии работают следственно-оперативные группы департамента полиции Карагандинской области и ОП Сатпаева. Проверяется различные версии совершенного преступления", - сообщили в департаменте полиции Карагандинской области.

 
В настоящее время проводится все необходимые следственно-оперативные мероприятия, направленные на раскрытие данного преступления.

 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая