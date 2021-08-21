В Сатпаеве застрелили мужчину

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КАРАГАНДА. 20 АВГУСТА - 20 августа, около 01.00, неизвестный с применением огнестрельного оружия совершил убийство 41-летнего жителя Сатпаева, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По данному факту зарегистрировано уголовное дело по статье 99 УК РК (Убийство). На месте происшествии работают следственно-оперативные группы департамента полиции Карагандинской области и ОП Сатпаева. Проверяется различные версии совершенного преступления", - сообщили в департаменте полиции Карагандинской области.

В настоящее время проводится все необходимые следственно-оперативные мероприятия, направленные на раскрытие данного преступления.





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