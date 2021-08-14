В Карагандинской области произошло тройное убийство

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КАРАГАНДА. 13 АВГУСТА -13 августа, около 15.40, в поселке Агадырь Шетского района Карагандинской области в частном доме с ножевыми ранениями были обнаружены тела его 58-летнего владельца, 59-летней супруги и их 21-летней дочери, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В ходе оперативно-следственных мероприятий полицейские по "горячим следам" установили и задержали подозреваемого - 33-летнего мужчину. Он признался, что из-за неприязненных отношений в ходе ссоры нанес потерпевшим ножевые ранения, сообщает пресс-служба департамента полиции Карагандинской области.

Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.

Возбуждено уголовное дело по статье 99 УК РК (Убийство). Назначены соответствующие экспертизы. Ведётся расследование.

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