Депутаты предложили создать госкомиссию по вопросам энергетической безопасности

НУР-СУЛТАН. 9 МАРТА - На заседании мажилиса парламента Республики Казахстан депутат Жамбыл Ахметбеков обратился с запросом на имя премьер-министра РК, в котором заявил о необходимости формирования государственной комиссии по вопросам энергетической безопасности, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Полагаем необходимым сформировать государственную комиссию по вопросам энергетической безопасности для определения неотложных мероприятий и мер их реализации", - заявил Жамбыл Ахметбеков.

Он отметил, что вопрос энергетической безопасности является одним из наиболее острых для Казахстана. При этом он не находит должного решения и даже адекватной оценки.

Казахстан идет вслед за развитыми странами в попытке энергоперехода и декарбонизации, но при этом не обеспечивается стабильное состояние традиционной энергетики", - сказал депутат.

От также напомнил, что за этот осенне-зимний период произошел ряд крупных аварий регионального значения на отдельных станциях и два масштабных блэкаута, которые привели к массовым отключениям сразу в нескольких регионах.

При этом ЧП случились на ключевых энергообъектах страны - Экибастузской ГРЭС-1 и ГРЭС-2. На Петропавловской ТЭЦ-2 произошло несколько крупных аварий, что повлекло отключение электроэнергии практически по всей территории Северо-Казахстанской области, а жители областного центра оставались без тепла. Из-за аварийной ситуации на Жезказганской ТЭЦ ограничения подачи электроэнергии затронули почти половину города. Из-за аварии на теплосетях в Темиртау значительная часть города осталась без тепла", - подчеркнул мажилисмен.

По его словам, сейчас сложно назвать регион, где нет серьезных сбоев в подаче электрической и тепловой энергии, а изношенность оборудования и сетей не близка к критическому уровню. Он отметил, что в минувшем году продолжительность аварийных отключений генерации выросла на четверть.

Постоянные перебои в подаче тепла и света наносят ущерб экономике и социальной сфере, а главное - страдают наши граждане. Всякий раз авариям находятся текущие оправдания - непогода, соседние страны, "серые" майнеры. Но на самом деле проблема является далеко не случайной и связана с букетом системных причин", - сказал депутат.

По его словам, среди них: износ оборудования, острая нехватка высококвалифицированных специалистов-энергетиков, отсутствие собственного производства энергооборудования, несбалансированная и непрозрачная тарифная политика, отсутствие реальных результатов в сфере повышения энергоэффективности и энергосбережения.

Депутат также отметил, что подошел критический срок усталости инфраструктуры, построенной еще в советское время.

Данная проблема на системном уровне не решается, лишь латаются дыры. При этом нет конкретно ответственных органов и должностных лиц за энергетическую безопасность, такой функционал отсутствует даже у Министерства энергетики как уполномоченного органа. Нет долгосрочного планирования и стратегического видения отрасли. Все планирование сводится к тому, чтобы пережить очередной отопительный сезон. Отсутствуют четкие критерии и индикаторы энергетической безопасности страны", - заявил мажилисмен.

Он добавил, что собственных инновационных продуктов и услуг в сфере энергетики не создается.

В целом технологическое отставание в данной отрасли становится критическим, и это тоже вызов энергетической безопасности", - сказал Жамбыл Ахметбеков.