Депутаты предложили защитить отечественные дороги от тяжеловесных автомобилей

Астана. 30 января. Kazakhstan Today - Законодательные поправки по вопросам транспорта рассмотрены сегодня в первом чтении на пленарном заседании мажилиса. Одним из активно обсуждаемых вопросов стали особенности проезда крупногабаритных и тяжеловесных машин по автомобильным дорогам, когда груз превышает весовые и габаритные параметры, передает Kazakhstan Today.

Подчеркнув важность данного вопроса для отечественной автодорожной отрасли, спикер палаты Нурлан Нигматулин отметил, что на строительство и реконструкцию автодорог ежегодно тратятся миллиарды тенге, для этого иногда занимаются деньги у международных банков. В то же время всем, кто вносит плату, с лёгкостью выдаются разрешения на проезд тяжеловесных машин по дорогам.

И потом удивляемся: почему в Европе дороги сохраняются, а у нас так быстро разбиваются?" - отметил Нигматулин.

Он напомнил, что директивой Евросоюза ещё в 1996 году установлено правило, согласно которому получить специальное разрешение на перевозку тяжеловесного груза можно только в том случае, если этот груз невозможно разделить на части. Причем такие правила действуют не только в странах Европы, но и в России и в Кыргызстане.

"Поэтому поправку депутатов о том, чтобы выдавать специальные разрешения только на неделимые тяжеловесные грузы, на мой взгляд, нужно поддержать и принять. От плохих дорог несут убытки сами перевозчики и, в конечном итоге, это вопрос безопасности дорожного движения", - резюмировал Нигматулин.

Вопросы у депутатов вызвала и нечеткость формулировки некоторых положений законопроекта. В частности, норма о том, что основанием для остановки автотранспортного средства по требованию должностных лиц уполномоченного органа является его принадлежность к иностранному государству.

Как отметил спикер, ежедневно границу нашей страны пересекает около 6 тыс. иностранных автомобилей. Только прошлом году из-за границы к нам прибыло более 2 млн автомобилей. И если руководствоваться предлагаемой в законопроекте редакцией, то на практике будут останавливать всех, кто имеет иностранные номера.

"И в этом есть коррупциогенные риски. Поэтому в законе нужно чётко указывать, что основанием для остановки является проверка требований, о запрете перевозки грузов или коммерческих пассажиров из одного населённого пункта Казахстана в другой", - считает председатель мажилиса.

Нигматулин акцентировал внимание на необходимости доработки данной нормы до второго чтения с ясным изложением всех оснований остановок транспорта, не допускающим двоякого толкования, проинформировали в пресс-службе палаты.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства