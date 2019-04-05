Депутаты просят реконструировать дорогу республиканского значения Алматы - Талгар - Евгеньевка

Нур-Султан. 4 апреля. Kazakhstan Today - Депутаты просят правительство РК рассмотреть возможность реконструкции дороги республиканского значения Алматы - Талгар - Евгеньевка, передает Kazakhstan Today.

Поводом для депутатского запроса послужили высказанные во время рабочей поездки в регион многочисленные просьбы жителей и обращение Общественного совета Талгарского района Алматинской области касательно перегруженности автомобильной дороги республиканского значения Алматы - Талгар - Евгеньевка. Указанный участок дороги был построен еще в 60-х годах и сейчас не отвечает современным требованиям. За 50-летнюю историю эксплуатации трассы на дороге проводили только текущий ремонт. За эти годы увеличилась как численность населения, так и число автотранспортных средств", - сказал депутат В. Волков, обращаясь с запросом на имя премьер-министра Республики Казахстан Аскара Мамина.

По его информации, по состоянию на 1 января 2019 года по Талгарскому району зарегистрировано 73 513 единиц автотранспортных средств, из них по населенным пунктам, расположенным вдоль дороги, 29 085 единиц. Вместе с тем вдоль автомобильной дороги расположены 7 населенных пунктов (город Талгар, село Кызыл Кайрат, Талдыбулак, Бирлик, Белбулак, Туздыбастау, Бесагаш), в которых проживает около 100 тысяч человек. Ежедневный поток автотранспортных средств на этом участке дороги составляет около 25 тыс. единиц.

Кроме того, большой транспортный поток снижает уровень дорожной безопасности для учащихся 7 школ, которые расположены в населенных пунктах вдоль трассы, и приводит к дорожно-транспортным происшествиям. Только в 2018 году в результате дорожно-транспортных происшествий пострадали 44 человека.

На основании изложенного, просим правительство РК взять на особый контроль данный вопрос и рассмотреть возможность включения реконструкции и расширения трассы от транспортной развязки села Бесагаш до города Талгара со строительством 7 надземных пешеходных переходов в населенных пунктах в Государственную программу инфраструктурного развития "Нурлы жол" на 2020-2024 годы", - обратился с запросом на имя премьер-министра депутат.

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