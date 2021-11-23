Депутаты рассмотрят соглашения о военно-технической помощи

Фото: senate.parlam.kz

НУР-СУЛТАН. 22 НОЯБРЯ - Казахстанские сенаторы на заседании сената 25 ноября 2021 года рассмотрят соглашения о военно-технической помощи. В рамках этих соглашений Казахстан окажет Кыргызстану и Таджикистану военно-техническую помощь в виде передачи военного имущества, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщили в пресс-службе сената, депутаты рассмотрят законопроекты "О ратификации соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Кыргызской Республики об оказании безвозмездной военно-технической помощи", "О ратификации соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Республики Таджикистан об оказании безвозмездной военно-технической помощи". В рамках этих соглашений Казахстан окажет Кыргызстану и Таджикистану военно-техническую помощь в виде передачи военного имущества. А стороны, принимающие помощь, в свою очередь, берут на себя обязательство не передавать полученное военное имущество или право на его использование третьей стороне.

В повестку предстоящего заседания сената также включен еще один документ о военном сотрудничестве - законопроект "О ратификации соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Республики Таджикистан об оказании военно-технического содействия в обеспечении безопасности в прилегающих районах таджикско-афганской границы", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Кроме того, поступившие ранее из мажилиса законопроекты на заседании Бюро были распределены между комитетами сената для дальнейшей работы.

Также в повестку очередного заседания сената включен законопроект "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс) и закон Республики Казахстан "О введении в действие Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс)". Проект закона направлен на поддержку бизнеса и граждан, улучшение мер налогового администрирования по противодействию теневой экономике.