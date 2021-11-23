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Депутаты рассмотрят соглашения о военно-технической помощи

22.11.2021, 17:31 108703
Депутаты рассмотрят соглашения о военно-технической помощи
Фото: senate.parlam.kz
НУР-СУЛТАН. 22 НОЯБРЯ - Казахстанские сенаторы на заседании сената 25 ноября 2021 года рассмотрят соглашения о военно-технической помощи. В рамках этих соглашений Казахстан окажет Кыргызстану и Таджикистану военно-техническую помощь в виде передачи военного имущества, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщили в пресс-службе сената, депутаты рассмотрят законопроекты "О ратификации соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Кыргызской Республики об оказании безвозмездной военно-технической помощи", "О ратификации соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Республики Таджикистан об оказании безвозмездной военно-технической помощи". В рамках этих соглашений Казахстан окажет Кыргызстану и Таджикистану военно-техническую помощь в виде передачи военного имущества. А стороны, принимающие помощь, в свою очередь, берут на себя обязательство не передавать полученное военное имущество или право на его использование третьей стороне.
 

В повестку предстоящего заседания сената также включен еще один документ о военном сотрудничестве - законопроект "О ратификации соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Республики Таджикистан об оказании военно-технического содействия в обеспечении безопасности в прилегающих районах таджикско-афганской границы", - сообщили в пресс-службе ведомства.

 
Кроме того, поступившие ранее из мажилиса законопроекты на заседании Бюро были распределены между комитетами сената для дальнейшей работы.
 
Также в повестку очередного заседания сената включен законопроект "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс) и закон Республики Казахстан "О введении в действие Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс)". Проект закона направлен на поддержку бизнеса и граждан, улучшение мер налогового администрирования по противодействию теневой экономике.
 
 

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Елбасы передал свои полномочия в партии Nur Otan Токаеву

23.11.2021, 16:23 2566
Елбасы передал свои полномочия в партии Nur Otan Токаеву
НУР-СУЛТАН. 23 НОЯБРЯ - Первый Президент Казахстана Елбасы Нурсултан Назарбаев передает свои полномочия в партии Nur Otan президенту Республики Казахстан Касым-Жомарту Токаеву, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В ходе расширенного заседания Политического совета Нурсултан Назарбаев принял решение передать полномочия председателя партии Nur Otan, подчеркнув, что партию должен возглавлять президент страны. Процедура передачи полномочий будет осуществляться в соответствии с Уставом партии", - сообщил на своей странице в Twitter пресс-секретарь Елбасы Айдос Укибай.

 

Алексей Цой прокомментировал строительство лаборатории с опасными вирусами

23.11.2021, 14:30 19792
Алексей Цой прокомментировал строительство лаборатории с опасными вирусами
Фото: Associated Press
НУР-СУЛТАН. 23 НОЯБРЯ - Министр здравоохранения Алексей Цой сегодня, отвечая на вопросы журналистов, сообщил, зачем Казахстану нужна лаборатория с опасными штаммами вирусов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Напомним: лабораторию BSL-4 и подземное хранилище для коллекции опасных и особо опасных штаммов планируют построить в поселке Гвардейский Кордайского района Жамбылской области. 
 
Как сообщил Цой, вопрос о строительстве лаборатории находится на обсуждении. Проект будет финансировать за счет госсредств, и управляться она будет "полностью Казахстаном". 
 

У нас есть BSL-3 лаборатория. Она занимается изучением штаммов, допустим, таких как COVID-19. То, что у нас есть такая лаборатория, позволило нам быстро разработать вакцину и диагностику для реагирования на эти штаммы. В обычной лаборатории невозможно заниматься опасными штаммами, потому что они заразные. Там нужны определенные условия, защитные костюмы, специальная обработка воздуха для того, чтобы обезопасить работающих там людей. Поэтому данный вопрос изучается", - сказал глава Минздрава. 

 
Как сообщалось ранее, основатель антиядерного движения "Невада-Семипалатинск", общественный деятель и поэт Олжас Сулейменов крайне отрицательно отнесся к планам строительства в Жамбылской области биолаборатории, в которой будут храниться особо опасные штаммы вирусов, собранных по всему миру.
 

Плотину Книжевского водохранилища восстановят в следующем году

23.11.2021, 09:34 40393
Плотину Книжевского водохранилища восстановят в следующем году
Фото: МЧС РК
ТАЛДЫКОРГАН. 23 НОЯБРЯ - Плотину Книжевского водохранилища, которую размыло вчера ночью, восстановят в следующем году. Об этом сообщил заместитель акима Жамбылского района Алматинской области Акниет Туматаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Начать работы прямо сейчас не позволяют климатические и погодные условия. К настоящему времени почти вся вода из озера ушла через брешь в гидросооружении. Местные власти утверждают, что угрозы для населения района нет, сообщает "Хабар 24". 
 
МЧС

Небольшое искусственное озеро, расположенное рядом с поселком Мынбаево в Жамбылском районе, появилось на карте еще в советские времена. Подобных водоемов вокруг Алматы много, все они создавались для поддержки аграрного сектора. В наше время рукотворные озера в основном находятся в распоряжении частных арендаторов, в некоторых разводят рыбу. Арендаторы должны поддерживать водохранилища в рабочем состоянии. 


МЧС

По информации телеканала, подобная чрезвычайная ситуация на этом гидротехническом сооружении уже имела место лет 15 назад. Затем плотину долго ремонтировали. И вот теперь все повторилось. То, что в результате этой аварии нет жертв и разрушений, можно объяснить особенностями рельефа и планировкой водоема. Поселок Мынбаево расположен в предгорьях Заилийского Алатау. Местность здесь холмистая, и вся выброшенная из озера вода сразу ушла в низину. 


 
Впрочем, угроза все же была. Поток воды на некоторое время перекрыл дорогу в поселок. Но так как все происходило ночью, транспорта на трассе не было. Однако пострадал питомник для бродячих собак, который находится прямо под плотиной. Вода здесь поднялась почти на полметра. В результате часть животных погибла. 
 

По сообщению были подняты все соответствующие отделы - отдел по чрезвычайным ситуациям, районный отдел полиции, местный и районный акиматы. Все службы были на месте", - сказал заместитель акима Жамбылского района Алматинской области Акниет Туматаев. 

 
За ночь уровень озера упал более чем на 10 метров. Вся вода ушла вниз по течению реки Узун-Карагалы, которая впадает в одно из самых крупных водохранилищ Алматинской области - Куртинское. Сейчас тот резервуар почти пустой, заполнен всего на 14 процентов. 
 
Что касается восстановительных работ, они начнутся только в следующем году. 

 

Восстановительные работы предварительно будут начаты весной следующего года, так как в зимний период работы по этому объекту будет проводить сложно. По гарантийному обязательству - представители подрядной организации", - сказал заместитель акима Жамбылского района Алматинской области Акниет Туматаев. 

 
Общий объем Книжевского водохранилища составляет почти 4,5 миллиона кубометров. В момент аварии оно было заполнено всего на 50 процентов. Это были своего рода испытания гидротехнического сооружения после ремонта. Теперь все работы по восстановлению размытой плотины будет производить подрядчик. Известно, что его гарантийные обязательства составляют два года. Вопрос, насколько качественно проводился ремонт, остается открытым.
 

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