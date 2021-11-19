Депутаты сената обеспокоены ростом размера государственного долга

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НУР-СУЛТАН. 18 НОЯБРЯ - Размер государственного долга растет. Об этом заявили депутаты на пленарном заседании сената под председательством спикера сената Маулена Ашимбаева, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Размер государственного долга за последние годы имеет тенденцию устойчивого роста. На этот раз в прогнозируемом периоде наблюдается рост государственного долга и долговых обязательств, направленных на погашение и обслуживание правительственных и негосударственных займов. Источником погашения которых являются средства республиканского бюджета... Вместе с тем по данным Счетного комитета с 2008 года отмечается рост расходов республиканского бюджета в 4,4 раза. Тогда, как налоговые поступления, которые должны быть главным источником пополнения бюджета, за аналогичный период возросли лишь в 3,3 раза", - сказал депутат Нурлан Кылышбаев.
Он отметил, что такая ситуация с госбюджетом будет способствовать росту дефицита бюджета и росту объема финансирования за счет заимствования.
На 2022 год в проекте бюджета заложено 1,2 трлн тенге на обслуживание госдолга. К 2026 году ожидается, что эта сумма будет на уровне уже 2,5 трлн тенге. При условии, если дополнительно еще не будет заимствований", - сообщил Маулен Ашимбаев.
По его словам, активное заимствование идет не только на уровне правительства, но и на уровне регионов.
За прошлый год долг местных исполнительных органов вырос в 2 раза до 1,7 трлн тенге и продолжает увеличиваться… Важно не допускать неконтролируемого роста заимствований со стороны местных исполнительных органов" - сказал спикер.
Как отметил Ашимбаева, кроме того, есть категория долгов, гарантируемая государством.
Такие долги сегодня оцениваются в размере 1 трлн тенге на данный момент. С начала года он вырос почти на 125 млрд тенге", - заявил он.
Также спикер сообщил, что по данным Счетного комитета бывают отдельные случаи, когда привлеченный неправительственный долг тем или иным способом трансформируется в государственный долг. Государство вынуждено за счет госбюджета обслуживать этот долг.
Нужно не упускать из внимания долги местных госорганов и долги, которые гарантируются государством", - отметил Маулен Ашимбаев.