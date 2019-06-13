Депутаты сената дали согласие на назначение Масимова председателем КНБ

Нур-Султан. 12 июня. Kazakhstan Today - 12 июня под председательством Дариги Назарбаевой состоялось заседание сената парламента, на котором депутаты дали согласие на назначение Карима Масимова председателем Комитета национальной безопасности, передает Kazakhstan Today.

Дача согласия на назначение на должность председателя КНБ относится к исключительному ведению сената.

"Масимов зарекомендовал себя на всех участках работы принципиальным, высококвалифицированным государственным деятелем, верным своему делу и долгу перед Отечеством", - сказал председатель комитета по международным отношениям, обороне и безопасности сената парламента Мухтар Кул-Мухаммед.

За данное предложение депутаты проголосовали единогласно.

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