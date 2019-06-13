Депутаты сената дали согласие на назначение Масимова председателем КНБ

Дача согласия на назначение на должность председателя КНБ относится к исключительному ведению сената.
"Масимов зарекомендовал себя на всех участках работы принципиальным, высококвалифицированным государственным деятелем, верным своему делу и долгу перед Отечеством", - сказал председатель комитета по международным отношениям, обороне и безопасности сената парламента Мухтар Кул-Мухаммед.
За данное предложение депутаты проголосовали единогласно.
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