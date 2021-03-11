Депутаты требуют пересмотреть предельные цены на лекарства

Нур-Султан. 10 марта. Kazakhstan Today - По словам депутата Айгуль Жумабаевой, в феврале из продажи пропал целый ряд препаратов, среди которых: "Кардиомагнил", "Аспирин", "Ибуфен", "Эреспал", "Гепарин", "Суммамед" и другие, передает Kazakhstan Today.

Об этом сообщают не только бизнес-ассоциации, но и СМИ по жалобам граждан. Предварительный анализ только 2/3 перечня нового проекта приказа показал, что на оптовых складах уже нет 70 наименований, по которым существенно снижена цена. Стали дефицитом "Ксарелто", "Клексан" для инъекций, крайне необходимый беременным женщинам, на который установлена оптовая и розничная цены в 11 603 тенге и 13 000 тенге соответственно. Аптеки закупали его по 17-19 тысяч, и теперь их вынуждают реализовывать этот препарат с убытками для себя", - сказала депутат мажилиса Айгуль Жумабаева.

Она подчеркнула, что еще 27 января депутаты предупреждали о риске возникновения такой ситуации. Мажилисмены потребовали еще раз пересмотреть предельные цены на лекарства.

В этой связи депутаты фракции "Ак жол" повторно обращаются с требованием еще раз пересмотреть предельные цены с учетом возможных последствий для обеспечения населения всем комплексом необходимых препаратов, а также установить переходный период для реализации препаратов, закупленных аптеками до введения в действие приказа от 31 декабря 2020 года", - подчеркнула Жумабаева.

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