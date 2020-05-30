Дети смогут бесплатно летать на самолетах по Казахстану

Государство готово заплатить авиакомпаниям за перевозку детей, которые будут путешествовать с родителями в пределах страны. То есть юные казахстанцы до 14 лет смогут бесплатно летать на внутренних рейсах, сообщает "Хабар 24".
Льготами смогут воспользоваться максимум четверо детей из одной семьи.
Помимо этого, предлагают субсидировать расходы на содержание туалетов в туристических зонах. Предпринимателям, занимающимся строительством объектов придорожного сервиса, вернут четверть потраченных на это средств.
Такими мерами власти хотят поддержать отрасль. К 2025 году в республике надеются принять до 3 миллионов иностранных гостей и 8 миллионов внутренних туристов.
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