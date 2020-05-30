Дети смогут бесплатно летать на самолетах по Казахстану

Алматы. 29 мая. Kazakhstan Today - Дети до 14 лет смогут бесплатно летать на самолетах по Казахстану, передает Kazakhstan Today.





Государство готово заплатить авиакомпаниям за перевозку детей, которые будут путешествовать с родителями в пределах страны. То есть юные казахстанцы до 14 лет смогут бесплатно летать на внутренних рейсах, сообщает " Хабар 24 ".





Льготами смогут воспользоваться максимум четверо детей из одной семьи.





Помимо этого, предлагают субсидировать расходы на содержание туалетов в туристических зонах. Предпринимателям, занимающимся строительством объектов придорожного сервиса, вернут четверть потраченных на это средств.





Такими мерами власти хотят поддержать отрасль. К 2025 году в республике надеются принять до 3 миллионов иностранных гостей и 8 миллионов внутренних туристов.

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