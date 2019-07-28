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Кызылорда. 26 июля. Kazakhstan Today - Детский оздоровительный центр "Шагала" в Кызылординской области принимает в летний сезон до 700-1000 детей, передает Kazakhstan Today.

С работой детского центра ознакомился аким региона Куанышбек Искаков, который совершил рабочую поездку в Казалинский район. Оздоровительное учреждение работает в семь смен. Здесь имеются две спальни, столовая, медпункт, бассейн с душем и футбольная площадка.

Глава области посетил и другие производственные и социальные объекты. Он побывал у памятника Айтеке би, построенного в декабре 2018 года в районном центре. Общая высота монумента - 12 ментра, автор памятника - член Союза художников Казахстанана скульптор Казбек Сатыбалдин.

Глава региона ознакомился с ходом строительства нового города, который объединит районный центр и город Казалинск, и осмотрел новое здание районного акимата и Дома культуры. В Казалинской центральной районной больнице Искакову рассказали о развитии сферы здравоохранения в районе и о работе приобретенного недавно ангиографа.

В ходе рабочей поездки глава региона посетил ГКП "Казалы-Теміржолжылу", построенное в 90 годах прошлого века. На предприятии имеются четыре паровые котельные марки ДЕ-14/16ГМ, из которых три работают в отопительный сезон и одна резервная. Предприятие обеспечивает теплоподачу в 102 учреждениях, 49 многоэтажных и 184 частных домах.

Искаков ознакомился с работой ТОО "LCI-MK", занимающегося производством железобетонных изделий и конструкций, используемых в строительстве автодорожных мостов.

В завершение поездки Искаков посетил транспортный и торгово-логистический центр "Казалы Керуен" пропускной способностью 250 человек в час. На территории объекта расположены автовокзал площадью 1080 квадратных метров, автостоянка, центр техобслуживания, торговые павильоны и другие объекты сервиса, сообщила пресс-служба акима области.





Напомним, 24-27 июля Куанышбек Искаков совершает ознакомительную рабочую поездку по Аральскому , Казалинскому, Кармакшинскому и Жалагашскому районам. Он ознакомится с работой производственных и социальных объектов и встретится с местными жителями.

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