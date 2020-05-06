Детям до шести месяцев не нужно сдавать тест на коронавирус перед полетом

Алматы. 5 мая. Kazakhstan Today - Как сообщил главный санитарный врач города Жандарбек Бекшин, детям до шести месяцев можно не сдавать тест на коронавирусную инфекцию перед полетами, передает Kazakhstan Today.

Ребенок находится в близком контакте только с мамой, поэтому тестировать двухмесячного ребенка при отрицательном анализе мамы не требуется", - ответил он на вопросы журналистов.

При этом он уточнил, что детям до шести месяцев можно не сдавать анализ на коронавирус, чтобы попасть на авиарейс.

Напомним, с 1 мая в Казахстане возобновлены авиарейсы между городами Нур-Султан и Алматы . В первый день возобновления полетов между городами Нур-Султан и Алматы услугами авиакомпаний воспользовались порядка 700 человек. С 4 мая казахстанцы смогут попасть из столицы и Алматы в Кызылорду, Петропавловск, Усть-Каменогорск и Семей.

Попасть на борт самолета пассажиры смогут только при наличии справки об отсутствии коронавирусной инфекции. Также они будут проходить бесконтактную проверку температуры. Для соблюдения всех процедур пассажирам необходимо быть в аэропорту за 2 часа до вылета. В салоне самолета предусмотрена специальная рассадка. Бортовое питание будет предоставлено в одноразовой посуде в обоих классах обслуживания. После приема пищи пассажирам необходимо снова надеть маски и оставаться в них в течение полета.

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