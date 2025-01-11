Девять автомобильных пунктов пропуска модернизируют в Казахстане в текущем году

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Астана. 10 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане продолжается полномасштабная модернизация автомобильных пунктов пропуска. На сегодня в общей сложности обновление коснулось девяти контрольно-пропускных пунктов на границе с Китаем, Узбекистаном и Туркменистаном. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.





В рамках запланированных работ ожидается увеличение пропускной способности до шести раз в сутки, в среднем со 170 до 960 транспортных средств, а также сокращение времени прохождения границы до 30 минут. Модернизацию девяти пунктов пропуска планируется завершить в текущем году.





Кроме того, на всех 10 автомобильных пограничных пунктах по внешней границе Евразийского экономического союза внедрена автоматизированная система электронной очереди. Воспользоваться ею можно на платформе Qoldau.kz и посредством мобильного приложения CargoRuqsat.





Внедрение системы позволило исключить физическое скопление автотранспортных средств вдоль дорог республиканского значения и обеспечило прозрачность перевозочного процесса", - отметили в правительстве.