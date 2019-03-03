Для 300 тыс. костанайцев снижены тарифы на электроэнергию

Костанай. 8 ноября. Kazakhstan Today - В Костанае с 1 сентября снижены коммунальные тарифы. К такому результату привела проверка состояния законности в сфере формирования тарифов на тепло и электроэнергию прокуратурой Костаная, передает корреспондент агентства.





Установлено, что ГКП "Костанайская теплоэнергетическая компания" необоснованно включало в тариф расходы на ремонт и покупку оборудования, а ТОО "Костанайский Энерго Центр" завышало затраты на передачу электроэнергии. Компенсирующий тариф на тепло (с 6 856 до 6844,13 тенге за гигакалорию) введен предприятием после внесения акта прокурорского реагирования. Также снижен тариф товарищества на электроэнергию с 19,14 до 18 тенге за киловатт-час для 300 тыс. абонентов", - сообщили в надзорном органе.





Напомним, накануне президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на заседании Совета безопасности назвал преступлением использование монополистами полученных от повышения тарифов средств населения на премии и бонусы.





Мы приняли специально в свое время программу, предусматривающую повышение тарифа для инвестиций. Она позволила с 2009 года заработать монополистам миллиарды для модернизации своего производства. Именно для улучшения всего фонда генерирующих мощностей мы пошли на двукратное увеличение тарифов. Вместо того чтобы инвестировать и обновлять мощности на эти деньги, крупные энергетические компании незаконно обогащались за счет потребителей, включая в стоимость услуг премии, бонусы своим работникам, вознаграждения по кредитам, необоснованно завышали производственные затраты", - сказал глава государства.





По его словам, проверка выявила ущерб населению со стороны энергопередающих компаний на сумму 14 млрд тенге, а также выявлен незаконный доход энергоснабжающих организаций на сумму 15 млрд тенге.





При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства