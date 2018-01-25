Для госслужащих Казахстана разработали Карманный этический кодекс

Астана. 24 января. Kazakhstan Today - Pocketbook (Карманный этический кодекс) разработан Агентством по делам государственной службы и противодейcтвию коррупции совместно с Академией государственного управления при президенте РК, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в Агентстве по делам госслужбы и противодействию коррупции, он служит своего рода пособием для руководства госслужащим при возникновении вопросов этического характера. Это вопросы поведения госслужащих во внерабочее время, в служебных отношениях, правильного позиционирования себя в социальных сетях, во время публичных выступлений в СМИ и при различных ситуациях, связанных с конфликтом интересов.

Для удобства и большей доступности все рекомендации в памятке изложены в упрощенной форме.

"Покетбук содержит не только описание, но и анализ ситуаций, возникающих в ходе выполнения служебных обязанностей, посредством примеров демонстрирует как принять правильное решение при тех или иных обстоятельствах. Мини-формат позволяет постоянно его носить с собой, вновь и вновь листая его страницы, глубже вникать в суть написанного, примеряя ситуацию на себя", - отметили в ведомстве.

При разработке памятки учитывался опыт США, Европы, Австралии, Грузии и Индонезии.

К примеру, в Индонезии каждый госслужащий носит покетбук с собой.

В Грузии специально для госслужащих подготовлена книга "Этика и общие правила поведения государственных служащих", представляющая собой свод руководящих принципов для соблюдения этических ценностей. Она содержит множество упражнений, инструкций и ситуационных анализов.

Покетбук предназначен не только для госслужащих, но и для широкого круга читателей, интересующихся вопросами этики.

Просмотров: 4295