Для госслужащих Казахстана разработали Карманный этический кодекс

Имя
E-mail
Тема
Текст
Логин     Пароль
25 января 2018
  • 04
  • :
  • 48
Все области
-25º Туман
днем -12º    ночью -19º
17:00
.
Aнонс

Для госслужащих Казахстана разработали Карманный этический кодекс24.01.2018
Государство  18:49

Астана. 24 января. Kazakhstan Today - Pocketbook (Карманный этический кодекс) разработан Агентством по делам государственной службы и противодейcтвию коррупции совместно с Академией государственного управления при президенте РК, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в Агентстве по делам госслужбы и противодействию коррупции, он служит своего рода пособием для руководства госслужащим при возникновении вопросов этического характера. Это вопросы поведения госслужащих во внерабочее время, в служебных отношениях, правильного позиционирования себя в социальных сетях, во время публичных выступлений в СМИ и при различных ситуациях, связанных с конфликтом интересов.


Для удобства и большей доступности все рекомендации в памятке изложены в упрощенной форме.

"Покетбук содержит не только описание, но и анализ ситуаций, возникающих в ходе выполнения служебных обязанностей, посредством примеров демонстрирует как принять правильное решение при тех или иных обстоятельствах. Мини-формат позволяет постоянно его носить с собой, вновь и вновь листая его страницы, глубже вникать в суть написанного, примеряя ситуацию на себя", - отметили в ведомстве.

При разработке памятки учитывался опыт США, Европы, Австралии, Грузии и Индонезии.

К примеру, в Индонезии каждый госслужащий носит покетбук с собой.

В Грузии специально для госслужащих подготовлена книга "Этика и общие правила поведения государственных служащих", представляющая собой свод руководящих принципов для соблюдения этических ценностей. Она содержит множество упражнений, инструкций и ситуационных анализов.

Покетбук предназначен не только для госслужащих, но и для широкого круга читателей, интересующихся вопросами этики.
Просмотров: 4295
При использовании информации с сайта гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
Заметили ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
В разделе   государство
24.01.2018   18:49
Для госслужащих Казахстана разработали Карманный этический кодекс
24.01.2018   17:37
Ускенбаев назначен вице-министром по инвестициям и развитию РК
24.01.2018   17:02
Назарбаев встретился с митрополитом Астанайским и Казахстанским Александром
24.01.2018   16:54
Состоялся телефонный разговор президентов Казахстана и Узбекистана
24.01.2018   14:09
Фото: kapital.kz
Некоторые услуги архивов в Казахстане станут платными
Читаемое
Видео
Фоторепортажи. Инфографика.
Архив
© Все права защищены
ТОО «Kazakhstan Today Media Group», 2016
Информационное агентство, интернет-газета
Авторские права на материалы
Информационного Агентства Kazakstan Today