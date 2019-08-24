Нур-Султан. 23 августа. Kazakhstan Today - Для оралманов срок подачи документов на получение гражданства РК продлен до конца года, передает Kazakhstan Today.

О мерах поддержки соотечественников, вернувшихся на историческую родину, на брифинге в правительстве РК рассказал заместитель премьер-министра РК Бердибек Сапарбаев.

По его словам, за прошедший период более 1 млн наших соотечественников переехали в Казахстан. Всем была оказана соответствующая помощь: в виде предоставления жилья, возмещения расходов на переезд, прожиточных расходов, трудоустройства, размещения их детей в школы и детсады, обеспечения медицинскими услугами.

В некоторых регионах (например, в Павлодарской, Восточно-Казахстанской областях, Шымкенте и в других) были построены целые населенные пункты. Кроме того, в шести регионах были построены реабилитационные центры для быстрой адаптации переезжающих на родину наших соотечественников к законам, жизни, обычаям Казахстана", - сказал Сапарбаев.

Всего за прошедшие 25 лет в этих целях было израсходовано около 150 млрд тенге.

На сегодня поддержка соотечественников продолжается. За прошедшие 7 месяцев в страну переехали более 6 тыс. соотечественников.

Вместе с тем, как отметил вице-премьер, из-за того, что некоторые вернувшиеся в Казахстан казахи несвоевременно подали документы, они теперь не могут получить гражданство РК. По действующему законодательству оралманы должны это сделать в течение одного года.

В этом году в соответствии с поручением Елбасы этот срок был продлен до конца текущего года. Мы дали объявления в СМИ по данному вопросу. Пользуясь моментом, скажу, что те наши соотечественники, которые не смогли получить гражданство, должны его получить", - цитирует Сапарбаева портал primeminister.kz.

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