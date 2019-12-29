Для пассажиров авиакомпании Bek Air организован дополнительный поезд сообщением Нур-Султан - Алматы

Нур-Султан. 28 декабря. Kazakhstan Today - Для невылетевших пассажиров рейсами авиакомпании Bek Air организован дополнительный поезд сообщением Нур-Султан - Алматы, передает Kazakhstan Today.

Министерством индустрии и инфраструктурного развития РК, согласно поручению правительства РК, для невылетевших пассажиров рейсами авиакомпании "Bek Air" организован дополнительный поезд сообщением Нур-Султан - Алматы.

"Поезд отправляется 30 декабря 2019 года, в 22.03, со станции Нур-Султан-1 и прибывает на станцию Алматы-2 в 17.30 31 декабря 2019 года. Схема поезда сформирован из 16 новых купейных вагонов, которые закуплены в текущем году в рамках программы бюджетного кредитования министерства", - сообщили в МИИР.

По данным ведомства, пассажиры могут приобрести билеты на кассах железнодорожных вокзалов и на сайте перевозчика www.bilet.railways.kz.

Для подробной информации просим обращаться единый телефон справочной службы железнодорожных вокзалов 105.





Кроме того, для пассажиров рейсов Bek Air, отмененных до 7 января включительно, "Эйр Астана" при наличии мест будет предлагать цену не превышающую стоимость первоначального билета Bek Air.





Эйр Астана" ввела 5 дополнительных рейсов из Нур-Султана в Алматы и обратно с 27 по 29 декабря. Авиакомпания продолжает вести работу по вводу дополнительных, внутренних рейсов для того, чтобы помочь пассажирам, отмененных рейсов Bek Air, своевременно добраться до пункта назначения.

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