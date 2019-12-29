Отменено порядка 100 рейсов компании Bek Air

Нур-Султан. 28 декабря. Kazakhstan Today - Из-за приостановления полетов авиакомпании Bek Air отменено порядка 100 рейсов, передает Kazakhstan Today.

По сообщению Министерства индустрии и инфраструктурного развития, с 27 по 31 декабря 2019 года авиакомпанией Bek Air отменены порядка 100 рейсов по маршрутам: Нур-Султан - Кызылорда, Кызылорда - Нур-Султан, Нур-Султан - Атырау, Атырау - Шымкент, Шымкент - Нур-Султан, Нур-Султан - Алматы, Алматы - Уральск, Уральск - Алматы, Алматы - Актау, Актау - Алматы, Алматы - Павлодар, Павлодар - Алматы, Актау - Шымкент, Атырау - Алматы, Нур-Султан - Шымкент, Алматы - Нур-Султан, Шымкент - Атырау, Атырау - Нур-Султан, Нур-Султан - Алматы, Шымкент - Актау. На данные рейсы было продано 9157 билетов (8180 взрослых, 765 детей, 212 младенцев).

Отмечается, что в настоящее время авиакомпания ведет работу по возврату полной стоимости авиабилетов на все рейсы авиакомпании Bek Air, запланированные к выполнению до 31 декабря 2019 года.

Число пассажиров на рейсах авиакомпании Bek Air с 3 по 10 января 2020 года составило 9785 (8307 взрослых, 1153 детей, 325 младенцев).

Пассажирам отмененных рейсов предлагается рассматривать варианты перелета на рейсах других авиакомпаний, а также на других видах транспорта. При этом, по информации казахстанских авиакомпаний цены на авиабилеты в связи с отменой рейсов авиакомпании Bek Air не поднимались. Информация о повышении тарифов в связи с произошедшей катастрофой не соответствует действительности. В преддверии нового года и выходных цены на авиабилеты традиционно бывают выше, чем в обычные дни. Для предотвращения переплаты через посредников, пассажирам рекомендуется приобретать авиабилеты на официальных сайтах авиакомпаний и аккредитованных точках продаж", - отметили в МИИР РК.

По информации авиакомпаний Эйр Астана и Qazaq Air пассажиры, отмененных рейсов, могут до 31 декабря этого года воспользоваться услугами данных авиакомпаний при наличии свободных мест на аналогичных маршрутах по стоимости приобретения билетов на рейсы авиакомпании Bek Air. Приобретение билетов необходимо осуществить непосредственно в кассах авиакомпаний Эйр Астана и Qazaq Air. Авиакомпания SCAT до 31 декабря текущего года при наличии свободных мест примет к перевозке пассажиров Bek Air на основании передаточной ведомости с указанием данных пассажиров, предоставленной представителем авиакомпании Bek Air.

Также авиакомпанией Эйр Астана введены дополнительные рейсы между городами Нур-Султан и Алматы 28 декабря 2019 года (время вылета в 05.00 ч и 10.00 по местному времени). Отмечается, что близкие родственники пострадавших пассажиров принимаются к перевозке бесплатно. Кроме того, в период новогодних праздников и каникул Эйр Астана ввела дополнительные рейсы из Алматы в Нур-Султан, Актобе, Актау и Атырау.

Телефоны колл-центров:

- АО "Авиационная администрация Казахстана" +7 (7172) 61 31 87;

- авиакомпании Эйр Астана +7 (7172) 58 44 77, +7 (7272) 44 44 77, +7 702 7024477;

- авиакомпании SCAT +7 (7252) 99 88 80 (вн. 277, 278);

- авиакомпании Qazaq Air +7 (7273) 56 14 14;

- авиакомпании Bek Air +7 (7273) 54 50 00, +7 701 7334576.

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