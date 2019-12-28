Бортовые самописцы найдены и изымаются для исследования - Скляр

Спасательные работы продолжаются. Ведутся следственные действия. Бортовые самописцы найдены и изымаются для исследования… Мы привлечем специалистов Международного авиационного комитета (МАК) - они уже проинформированы. Самописцы будут расшифровываться при участии этой организации", - сказал на пресс-конференции в Алматы заместитель премьер-министра Роман Скляр.
По его информации, во время авиакатастрофы погиб командир воздушного судна Марат Муратбаев, 1961 года рождения. Второй илот получил тяжелые травмы и находится сейчас в больнице
Дважды самолет коснулся хвостовой частью взлетно-посадочной полосы. Либо это ошибка пилота, либо техническая причина, это уже установит специальная техническая экспертиза при участии Международного авиационного комитета", - сказал Скляр.
На вопрос, мог ли самолет потерпеть крушение из-за неправильной обработки взлетной полосы, он ответил отрицательно.
Взлетная полоса была в идеальном состоянии, коэффициент сцепления 0,5. То есть полностью соответствовала всем требованиям. борт был обработан противообледенительной жидкостью", - уточнил он.
По словам заместителя премьер-министра, дата выпуска воздушного судна - 1996 год, сертификат летной годности был продлен в мае текущего года.
Данное воздушное судно зарегистрировано в казахстанском реестре 26 августа 2016 года. Всего в авиакомпании Bek Air 10 воздушных судов, 9 воздушных судов с действующим сертификатом летной годности. Комитетом гражданской авиации деятельность компании приостановлена до выяснения всех обстоятельств", - уточнил Скляр.
Напомним, на борту самолета находились 93 пассажира и 5 членов экипажа. Погибли 12 человек: 8 из них на месте, двое в больнице и двое в аэропорту города Алматы. 49 человек были госпитализированы, из них 18 - в тяжелом состоянии.
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