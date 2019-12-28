Бортовые самописцы найдены и изымаются для исследования - Скляр

Алматы. 27 декабря. Kazakhstan Today - Бортовые самописцы самолета, потерпевшего крушение под Алматы, уже найдены и будут исследованы при участии специалистов Международного авиационного комитета, передает Kazakhstan Today.

Спасательные работы продолжаются. Ведутся следственные действия. Бортовые самописцы найдены и изымаются для исследования… Мы привлечем специалистов Международного авиационного комитета (МАК) - они уже проинформированы. Самописцы будут расшифровываться при участии этой организации", - сказал на пресс-конференции в Алматы заместитель премьер-министра Роман Скляр.

Дважды самолет коснулся хвостовой частью взлетно-посадочной полосы. Либо это ошибка пилота, либо техническая причина, это уже установит специальная техническая экспертиза при участии Международного авиационного комитета", - сказал Скляр.

На вопрос, мог ли самолет потерпеть крушение из-за неправильной обработки взлетной полосы, он ответил отрицательно.

Взлетная полоса была в идеальном состоянии, коэффициент сцепления 0,5. То есть полностью соответствовала всем требованиям. борт был обработан противообледенительной жидкостью", - уточнил он.

Данное воздушное судно зарегистрировано в казахстанском реестре 26 августа 2016 года. Всего в авиакомпании Bek Air 10 воздушных судов, 9 воздушных судов с действующим сертификатом летной годности. Комитетом гражданской авиации деятельность компании приостановлена до выяснения всех обстоятельств", - уточнил Скляр.

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