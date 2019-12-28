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Досудебное расследование начато по факту падения самолета на территории Алматинской области

27.12.2019, 12:51 10315
Досудебное расследование начато по факту падения самолета на территории Алматинской области
Алматы. 27 декабря. Kazakhstan Today - Досудебное расследование начато по факту падения самолета на территории Алматинской области, передает Kazakhstan Today.
 

Министерством внутренних дел начато досудебное расследование по части 3 статьи 344 (Нарушение правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта) УК РК. Создана следственно-оперативная группа из числа опытных следователей, криминалистов - сотрудников центрального аппарата МВД, департаментов полиции на транспорте, Алматы и Алматинской области, а также КЧС МВД", - сообщила пресс-служба МВД РК.

 
Обеспечена охрана места происшествия. Для организации работы на место прибыли заместители министра внутренних дел, генерал-майор полиции Рашид Жакупов и Юрий Ильин. 
 
Как сообщалось ранее, сегодня, 27 декабря 2019 года, в 07.22, рейс №Z2100 авиакомпании Bek Air, самолет Fokker-100 по направлению Алматы - Нур-Султан при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением на территории Алматинской области. На данный момент число погибших составляет 15 человек, число пострадавших 12 человек (8 взрослых, четверо детей). Создана правительственная комиссия. Сертификаты эксплуатанта и летной годности авиакомпании Bek Air приостановлены Авиационной администрацией Казахстана.
 

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