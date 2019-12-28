Алматы. 27 декабря. Kazakhstan Today - Досудебное расследование начато по факту падения самолета на территории Алматинской области, передает Kazakhstan Today.

Министерством внутренних дел начато досудебное расследование по части 3 статьи 344 (Нарушение правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта) УК РК. Создана следственно-оперативная группа из числа опытных следователей, криминалистов - сотрудников центрального аппарата МВД, департаментов полиции на транспорте, Алматы и Алматинской области, а также КЧС МВД", - сообщила пресс-служба МВД РК.

Обеспечена охрана места происшествия. Для организации работы на место прибыли заместители министра внутренних дел, генерал-майор полиции Рашид Жакупов и Юрий Ильин.

Как сообщалось ранее, сегодня, 27 декабря 2019 года, в 07.22, рейс №Z2100 авиакомпании Bek Air, самолет Fokker-100 по направлению Алматы - Нур-Султан при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением на территории Алматинской области . На данный момент число погибших составляет 15 человек, число пострадавших 12 человек (8 взрослых, четверо детей). Создана правительственная комиссия. Сертификаты эксплуатанта и летной годности авиакомпании Bek Air приостановлены Авиационной администрацией Казахстана.

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