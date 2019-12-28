Авиационные власти РК приостановили сертификаты эксплуатанта и летной годности компании Bek Air

Нур-Султан. 27 декабря. Kazakhstan Today - Авиационная администрация Казахстана приостановила сертификаты эксплуатанта и летной годности авиакомпании Bek Air, передает Kazakhstan Today.

Сегодня, 27 декабря 2019 года, в 07.22, рейс №Z2100 авиакомпании Bek Air, самолет Fokker-100, по направлению Алматы - Нур-Султан при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением на территории Алматинской области, Талгарского района, между населенными пунктами Гульдала и Альмерек. Незамедлительно начались спасательные работы, возгорание не произошло", - уточнили в пресс-службе МИИР РК.

Для оказания медицинской помощи выехали 40 бригад скорой помощи. На данный момент число погибших составляет 15 человек , число пострадавших 12 человек (8 взрослых, четверо детей).

В ведомстве добавили, что, по предварительным данным, на борту находилось 93 пассажира и 5 членов экипажа.

Сертификат летной годности воздушного судна был выдан в мае 2019 года. Дата выпуска борта - апрель 1996 года. Зарегистрирован в казахстанском реестре 26 августа 2016 года (номер свидетельства 940). В авиакомпании Bek Air зарегистрировано 9 бортов. Подробные обстоятельства происшествия и причины будут установлены. В настоящее время сертификаты эксплуатанта и летной годности авиакомпании Bek air приостановлены Авиационной администрацией Казахстана", - говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что правительственную комиссию по расследованию этого происшествия возглавил премьер-министр РК. В составе комиссии заместитель премьер-министра, министр индустрии и инфраструктурного развития РК и представители других госорганов.

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