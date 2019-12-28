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Глава государства выразил соболезнования родным и близким погибших при крушении самолета

27.12.2019, 10:06 9154
Нур-Султан. 27 декабря. Kazakhstan Today - Президент РК Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным и близким погибших в результате авиакатастрофы в Алматы, передает Kazakhstan Today.
 

Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших граждан при падении самолета около Алматы сегодня утром, 27 декабря. Пострадавшим будет оказана помощь", - написал президент РК в Twitter.

 
Он также отметил, что создана правительственная комиссия во главе с премьер-министром Аскаром Маминым. 

Токаев пообещал, что все виновные понесут строгое наказание в соответствии с законом. 

 

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