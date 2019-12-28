Глава государства выразил соболезнования родным и близким погибших при крушении самолета

Нур-Султан. 27 декабря. Kazakhstan Today - Президент РК Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным и близким погибших в результате авиакатастрофы в Алматы, передает Kazakhstan Today.

Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших граждан при падении самолета около Алматы сегодня утром, 27 декабря. Пострадавшим будет оказана помощь", - написал президент РК в Twitter .

Он также отметил, что создана правительственная комиссия во главе с премьер-министром Аскаром Маминым.





Токаев пообещал, что все виновные понесут строгое наказание в соответствии с законом.





При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства