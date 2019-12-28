В результате падения самолета Bek Air погибли 9 человек, пострадали шетеро детей - КЧС

"По предварительной информации, погибли 9 человек, пострадавших 9, в том числе шестеро детей", - сообщили в Комитете по ЧС МВД РК.
Ранее сообщалось о 7 погибших. На борту находилось 95 пассажиров, 5 членов экипажа.
Напомним, 27 декабря 2019 года, в 07.22 рейс №Z2100 авиакомпании Bek Air по направлению Алматы - Нур-Султан при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением.
По поручение премьер-министра РК создана правительственная комиссия во главе с заместителем премьер-министра. До выяснения обстоятельств происшествия полеты самолетов данного типа временно приостановлены.
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