В результате падения самолета Bek Air погибли 9 человек, пострадали шетеро детей - КЧС

Алматы. 27 декабря. Kazakhstan Today - По предварительным данным, в результате падения самолета Bek Air погибли 9 человек, пострадали шестеро детей, передает Kazakhstan Today.

"По предварительной информации, погибли 9 человек, пострадавших 9, в том числе шестеро детей", - сообщили в Комитете по ЧС МВД РК.

Ранее сообщалось о 7 погибших. На борту находилось 95 пассажиров, 5 членов экипажа.

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