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В результате падения самолета Bek Air погибли 9 человек, пострадали шетеро детей - КЧС

27.12.2019, 09:40 15391
В результате падения самолета Bek Air погибли 9 человек, пострадали шетеро детей - КЧС
Алматы. 27 декабря. Kazakhstan Today - По предварительным данным, в результате падения самолета Bek Air погибли 9 человек, пострадали шестеро детей, передает Kazakhstan Today.
 
"По предварительной информации, погибли 9 человек, пострадавших 9, в том числе шестеро детей", - сообщили в Комитете по ЧС МВД РК. 
 
Ранее сообщалось о 7 погибших. На борту находилось 95 пассажиров, 5 членов экипажа. 
 
Напомним, 27 декабря 2019 года, в 07.22 рейс №Z2100 авиакомпании Bek Air по направлению Алматы - Нур-Султан при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением. 
 
По поручение премьер-министра РК создана правительственная комиссия во главе с заместителем премьер-министра. До выяснения обстоятельств происшествия полеты самолетов данного типа временно приостановлены.
 

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