После крушения самолета Bek Air открыта горячая линия

Алматы. 27 декабря. Kazakhstan Today - После крушения самолета авиакомпании Bek Air открыта горячая линия, передает Kazakhstan Today.
При взлете пассажирского самолета авиакомпании Bek Air, выполнявшего рейс Алматы - Нур-Султан, произошло его падение в районе жилого сектора. На месте работают спасатели, медицинские службы и сотрудники правоохранительных органов. Идет эвакуация. Создан оперативный штаб", - сообщили в КЧС МВД РК.
Номер горячей линии: 8 (7172) 53-32-84, ДЧС Алматинской области 8 (7282) 22-02-13, 22-02-18, ДЧС Нур-Султана 8 (7172) 24-52-12, 24- 51-71, 24-51-47.
Напомним, сегодня на взлете из аэропорта Алматы у самолета авиакомпании Bek Air возникли проблемы, самолет пропал с радара. На борту находилось 95 пассажиров, 5 членов экипажа. На своей странице в Facebook блогер Денис Кривошеев сообщил, что самолет потерпел крушение.
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