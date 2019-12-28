Система Orphus

После крушения самолета Bek Air открыта горячая линия

27.12.2019, 09:11 13393
Алматы. 27 декабря. Kazakhstan Today - После крушения самолета авиакомпании Bek Air открыта горячая линия, передает Kazakhstan Today.
 

При взлете пассажирского самолета авиакомпании Bek Air, выполнявшего рейс Алматы - Нур-Султан, произошло его падение в районе жилого сектора. На месте работают спасатели, медицинские службы и сотрудники правоохранительных органов. Идет эвакуация. Создан оперативный штаб", - сообщили в КЧС МВД РК. 

 
Номер горячей линии: 8 (7172) 53-32-84, ДЧС Алматинской области 8 (7282) 22-02-13, 22-02-18, ДЧС Нур-Султана 8 (7172) 24-52-12, 24- 51-71, 24-51-47.
 
Напомним, сегодня на взлете из аэропорта Алматы у самолета авиакомпании Bek Air возникли проблемы, самолет пропал с радара. На борту находилось 95 пассажиров, 5 членов экипажа. На своей странице в Facebook блогер Денис Кривошеев сообщил, что самолет потерпел крушение. 
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая