Алматы. 27 декабря. Kazakhstan Today - Число погибших в результате падения самолета близ Алматы увеличилось до 14 человек, передает Kazakhstan Today.

"В Алматинскую многопрофильную клиническую больницу доставлено 5 пациентов, состояние крайне тяжелое. Стационары города Алматы и Алматинской области (Илийского, Талгарского, Енбекшиказахского районов, Алматинской многопрофильной клинической больницы) мобилизированы и готовы к приему пострадавших. В Центр детской неотложной медицинской помощи доставлено 8 детей в сознании с политравмами. В БСНП доставлено 5 взрослых с политравмами. В ГКБ №4 доставлено 17 пациентов в крайне тяжелом состоянии. Погибших на месте 14", - сообщили в акимате Алматы.

Задействованы все психологи из медицинских организаций.

Падение самолета произошло в районе поселка Альмерек Талгарского района.

На пульт 103 поступил вызов в 07.43, выехали 16 бригад скорой и неотложной помощи Алматинской области (Талгарский, Илийский район) - 5 бригад Талгарского района, 6 бригад Илийского района, 2 бригады села Боралдай, 3 бригады Енбекшиказахского района. Задействованы 35 бригад Алматы. Направлены 2 нейрохирургические бригады", - сообщили в акимате.

Аким города Бакытжан Сагинтаев посетил место падения самолета. Также Сагинтаев навестил пострадавших, поступивших в городскую клиническую больницу №4, а также в БСМП и Центр детской неотложной помощи города. Аким Алматы выразил соболезнования семьям и родным погибших в результате авиакатастрофы.

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