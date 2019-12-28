Опубликован список погибших при крушении самолета Bek Air

Алматы. 27 декабря. Kazakhstan Today - Комитет по ЧС МВД РК опубликовал список погибших при крушении самолета Bek Air, личности которых установлены, передает Kazakhstan Today.

Список погибших:

1. Астанов Н. 1971 года рождения

2. Хайдаров Р. 1940 года рождения

3. Калиев Бауржан 1974 года рождения

4. Карибаев Базархан 1974 года рождения

5. Муратбаев Марат 1961 года рождения

6. Нурбаев Абай 1982 года рождения

7. Исина А.

Как сообщили в пресс-службе МВД, по предварительным данным, 24 человека пострадали и доставлены в больницы.

"Точные данные о количестве погибших и выживших будут даны после завершения аварийно-спасательных работ. Всего задействовано 976 человек и 70 единиц техники, 33 бригады скорой медицинской помощи. Работает оперативно-следственная группа, территория оцеплена. Работы на месте продолжаются", - проинформировали в пресс-службе МВД Республики Казахстан.

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