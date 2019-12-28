Погибшие в авиакатастрофе под Алматы находились в носовой части самолета

Алматы. 27 декабря. Kazakhstan Today - В Алматы состоялась пресс-конференция членов правительственной комиссии, которая прибыла на место крушения пассажирского самолета авиакомпании "Бек Эйр", передает Kazakhstan Today.

Заместитель премьер-министра РК Роман Скляр выразил соболезнования семьям погибших и заявил, что никто не останется без поддержки государства - всем семьям погибших и пострадавших будет оказана необходимая помощь и поддержка.

"Сегодня нами на взлетно-посадочной полосе были обнаружены два последовательных касания хвостовой частью воздушного судна с интервалом 300-400 метров. То есть при взлете воздушное судно дважды задело хвостовой частью взлетно-посадочную полосу. Затем воздушное судно развернуло вправо по окончании ВПС, шасси к этому времени были уже убраны, то есть воздушное судно пыталось взлететь, резко крен пошел вправо. Воздушное судно столкнулось с забором и с частным домом. В доме никого не было. Воздушное судно на две части было разбито. В основном погибли пассажиры, которые были в носовой части данного воздушного судна ", - сказал Роман Скляр.

Он уточнил, что в спасательной операции задействовано порядка тысячи человек спасателей, 72 единицы техники, 33 бригады скорой медицинской помощи.

Всего, по уточненным данным, на борту находились 93 пассажира и 5 членов экипажа. Из них два гражданина Украины, один гражданин Кыргызстана и один гражданин КНР. Погибли 12 человек: 8 из них на месте, двое в больнице и двое в аэропорту города Алматы . 49 человек были госпитализированы, из них 18 - в тяжелом состоянии. Остальным оказывается медицинская и психологическая помощь", - сказал заместитель премьер-министра.

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