Среди погибших в авиакатастрофе под Алматы - журналистка Дана Круглова и глава РОО "Совет генералов" Рустем Кайдаров

Нур-Султан. 27 декабря. Kazakhstan Today - В авиакатастрофе под Алматы погибла журналистка Дана Круглова и председатель президиума РОО "Совет генералов" Рустем Кайдаров, передает Kazakhstan Today.
Соболезную семьям погибших в ужасной авиакатастрофе в Алматы. С глубокой скорбью воспринял весть о гибели журналистки @informburo_kz Даны Кругловой. Я искренне разделяю горечь утраты родных и близких нашей коллеги", - написал пресс-секретарь Елбасы Айдос Укибай в Twitter.
Кроме этого, Главное командование, Военный совет и Совет ветеранов Национальной гвардии Республики Казахстан выразили глубокую скорбь в связи со скоропостижной кончиной председателя президиума РОО "Совет генералов", Почетного ветерана МВД Республики Казахстан генерал-майора юстиции Кайдарова Рустема Есимхановича и адресовали искренние соболезнования родным и близким погибшего, говорится на странице МВД РК в Facebook.
Напомним, в авиакатастрофе погибли 12 человек. Соболезнование родным погибших при падении самолета выразили Елбасы, президент РК, депутаты парламента, аким Алматы, Ассамблея народа Казахстана, администрация аэропорта Алматы.
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