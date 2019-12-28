Алматы. 27 декабря. Kazakhstan Today - Опубликован уточненный список 12 погибших при падении самолета под Алматы , передает Kazakhstan Today.

Всего на борту самолета находилось 5 членов экипажа и 93 пассажира, в числе которых есть иностранные граждане: 2 гражданина Украины, 1 гражданин Кыргызстана, 1 гражданин Китая, остальные граждане Казахстана. Всего в результате происшествия, по состоянию на 12.30, погибло 12 человек, в том числе командир экипажа", - сообщили в пресс-службе МВД РК.

В различные медицинские учреждения Алматы госпитализировано 49 человек, из них 18 в тяжелом состоянии, остальным оказывается медицинская и психологическая помощь.

По телефонам горячей линии поступило 603 звонка. Спасательные работы продолжаются.

Список погибших:

1. Николай Асташов, 1971 года рождения

2. Рустам Кайдаров, 1940 года рождения

3. Бауыржан Калиев, 1974 года рождения

4. Базархан Карибаева, 1974 года рождения

5. Марат Муратбаев, 1961 года рождения (командир воздушного судна)

6. Абай Нурбеков, 1986 года рождения

7. Аршат Исина

8. Сания Аманжол

9. Дана Круглова, 1984 года рождения

10. Каирхан Туматов, 1955 года рождения

11. Валерий Ануфриев

12. Имина Оспанова, 1963 года рождения

Как уточнили в КЧС со ссылкой на данные Министерства здравоохранения РК, Муратбаев, Асташов, Кайдаров, Калиев, Карибаева (по данным Минздрава, 1951 года рождения), Исина, Нурбеков и Аманжол скончались на месте ЧС; Круглова и Туматов - в аэропорту Алматы; а Оспанова и Ануфриев - в больнице.

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