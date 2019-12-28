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Елбасы выразил соболезнования родным и близким погибших при крушении самолета в Алматы

27.12.2019, 11:24 8587
Нур-Султан. 27 декабря. Kazakhstan Today - Первый Президент РК - Елбасы Нурсултан Назарбаев выразил соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе 27 декабря близ Алматы, передает Kazakhstan Today.
 

С глубокой скорбью воспринял известие о жертвах и пострадавших в результате крушения самолета авиакомпании "Bek Air", вылетевшего из аэропорта Алматы. Разделяя горечь утраты, выражаю слова соболезнования родным и близким погибших, а всем пострадавшим желаю скорейшего выздоровления", - сообщил Елбасы.


 

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