Елбасы выразил соболезнования родным и близким погибших при крушении самолета в Алматы

Нур-Султан. 27 декабря. Kazakhstan Today - Первый Президент РК - Елбасы Нурсултан Назарбаев выразил соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе 27 декабря близ Алматы, передает Kazakhstan Today.

С глубокой скорбью воспринял известие о жертвах и пострадавших в результате крушения самолета авиакомпании "Bek Air", вылетевшего из аэропорта Алматы. Разделяя горечь утраты, выражаю слова соболезнования родным и близким погибших, а всем пострадавшим желаю скорейшего выздоровления", - сообщил Елбасы.





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