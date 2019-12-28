Сертификат летной годности упавшего самолета авиакомпании Bek Air был действителен до мая 2020 года

Нур-Султан. 27 декабря. Kazakhstan Today - Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК опубликовало характеристики потерпевшего крушение воздушного судна авиакомпании Bek Air и имена членов экипажа, передает Kazakhstan Today.

Действующий сертификат эксплуатанта выдан АО "Бек Эйр" 12 ноября 2019 года. Сертификат эксплуатанта приостановлен с 27 декабря 2019 года до представления дальнейших указаний. Всего в эксплуатации 9 воздушных судов Fokker 100. Воздушное судно впервые внесено в Госреестр гражданских воздушных судов РК 3 июля 2013 года под регистрационным номером UP-F1007. Дата выпуска ВС UP-F1007: 8 апреля 1996 года. Возраст ВС: 23 года. Дата выдачи сертификата летной годности: 22 мая 2019 года. Срок действия сертификата летной годности: до 21 мая 2020 года", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, экипаж воздушного судна состоял из: капитана воздушного судна Муратбаева Марата Ганиевича, родившегося 07.03.1961 года, свидетельство капитана ATPL № 000179, срок действия до 26 апреля 2024 года; второго пилота Мулдакулова Миржана Гайнуловича, родившегося 04.05.1965 года, свидетельство ATPL № 000796, срок действия до 6 марта 06.03.2022 года. Бортпроводники: Валиулина М., Сахов М.А., Османов Р.Д.

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