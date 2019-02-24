Для профилактики пожаров ДЧС Алматы поставил на учет более 145 тыс. домов в частном жилом секторе

Алматы. 21 февраля. Kazakhstan Today - Департамент по чрезвычайным ситуациям Алматы взял на учет более 145 тыс. домов, расположенных в частном жилом секторе. В мегаполисе продолжается профилактика пожаров, передает Kazakhstan Today.

В 2018 году на территории города произошло 727 пожаров, 413 из которых в жилом секторе, что составляет 57% от общего числа, сообщил сегодня на брифинге начальник ДЧС Алматы генерал-майор противопожарной службы Серик Аубакиров.

Он отметил, что 70% от общего числа погибших на пожарах и все случаи отравления приходятся на жилой сектор. Анализ причин гибели людей показал, что в 75% случаев гибель наступает от воздействия угарного газа. Причинами образования угарного газа в 90% случаев становятся неисправность дымоходов, трещины в печах и нарушения правил устройства и эксплуатации печей.

Исходя из данных анализа, ведомство разработало План мероприятий по снижению гибели и травмирования людей при пожарах в отопительный период 2018-2019 годов.

В целом, департаментом взято на учет более 145 тыс. жилых домов, расположенных в частном жилом секторе. За месяц до начала отопительного сезона личным составом Департамента осуществлен 100% обход. Там, где произошли несчастные случаи, прошли повторно - это обход более чем 47 тыс. домов. Домовладельцам вручены памятки о соблюдении правил пожарной безопасности, а также проведено 542 сходов с охватом более 10 тыс. 530 человек", - проинформировала пресс-служба ДЧС.

Кроме этого, местной полицейской службой откорректированы списки и взяты на контроль по их месту жительства, маломобильные группы населения (инвалиды, престарелые) и неблагополучные семьи в количестве 290, а также малоимущие семьи в количестве 568. По местам проживания неблагополучных семей, лиц, склонных к употреблению алкогольных напитков, проведено более 115 рейдов.

Впервые при поддержке акимата проведено обучение всех руководителей КСК и персонала с охватом 1364 человек. В 47 учебных заведениях Алматы проведены тренировочные занятия по эвакуации детей и персонала с привлечением специальной пожарной техники.

Результатом принимаемых мер можно считать снижение травмированных на пожаре в 2018 году на 33,3%, числа людей, получивших отравление угарным газом на 55%, а природным газом - на 3%", - отметил Аубакиров.

По его данным, пожарными подразделениями спасено на пожарах 153 человека, эвакуирован 2051 человек, общая стоимость спасенного имущества составила 2 млрд 303 млн 770 тыс. тенге.

7 февраля проведено заседание городской Комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера, с повесткой о состоянии работ по профилактике и предупреждению пожаров в жилом секторе Алматы. Решением комиссии на базе ДЧС Алматы организован штаб по организации этой работы.

Комиссией поддержана инициатива ДЧС по установке датчиков угарного газа. Акимам районов поручено решить вопрос бесплатной их установки в домах малоимущих и маломобильных горожан.

В пресс-службе ДЧС отметили, что в прошедшие выходные подворовыми обходами охвачено 12 тыс. домов, где проживают маломобильные горожане и лица с ограниченными возможностями. В этих домах установлены датчики угарного газа.

Пожарная профилактика в частном секторе находится на постоянном контроле и будет продолжена до окончания отопительного сезона", - резюмировали в ведомстве.

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