Для развития Алматы необходимо вывести торговлю из тени

Алматы. 10 июня. Kazakhstan Today - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев ознакомился с деятельностью сети магазинов у дома Froot, которая может стать успешной моделью развития розничной торговли и повышения прозрачности этого сектора экономики, сообщили в городском акимате, передает Kazakhstan Today.

Аким города Б. Сагинтаев в своем аккаунте в Instagram написал, что для динамичного развития мегаполиса, бюджет которого формируется почти на 40% за счет торговли, необходимо выводить этот сектор экономики из тени.

Каким образом? Путем создания благоприятных условий для развития прозрачной торговли - поддержка супермаркетов, онлайн-торговли и современных магазинов у дома", - отметил Б. Сагинтаев.

По его словам, будет оказана необходимая поддержка реализации типовых проектов "Магазин у дома" с привлечением местного франчайзинга, как например, сети Froot, созданной по модели мировой 7-Eleven.

Главные результаты проекта автоматизированной и локализованной торговли качественными продуктами питания - прозрачность бизнеса, поступление налогов и создание официальных рабочих мест", - подчеркнул аким Алматы.

Отметим, что в сети магазинов нового поколения Froot стоимость продуктов питания на 10-15% ниже, чем в обычных магазинах у дома. Всеми процессами, от ассортимента до наличия товара, а также кассой и бухгалтерией управляет интеллектуальная система. Деятельность магазина такого класса — прозрачна: бюджет получает положенные налоги и сборы, а работники - официальное трудоустройство и достойную зарплату.

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