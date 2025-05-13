Для сохранения экосистем Павлодарской области по реке Ертис направлено более 6,3 млрд кубометров воды

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Павлодар. 12 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Для проведения природоохранных попусков Министерство водных ресурсов и ирригации направило в пойму реки Ертис в Павлодарской области более 6,3 млрд кубометров воды из Шульбинского водохранилища в области Абай. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства водных ресурсов и ирригации РК.





Ежегодные природоохранные попуски направлены на сохранение биологической продуктивности и среды обитания флоры и фауны в пойме реки Ертис. На сегодня затоплены естественные места нереста рыб в среднем течении реки. Сбросы воды также направлены на очистку русла реки Ертис", - отметили в ведомстве.





В данный момент на гидропостах Павлодарской области наблюдается подъем уровня воды и затопление поймы реки Ертис. Также в регионе продолжаются природоохранные попуски в пойму реки Шидерты. На сегодня направлено более 60 млн кубометров воды из Канала имени К. Сатпаева.





Всего планируется направить 120 млн кубометров воды на сохранение флоры и фауны сельской зоны города Экибастуза и Актогайского района, а также на наполнение Аулиекольской системы озер, озер Басентин и Шыганак.





На сегодня залито более 9000 га лиманов в сельской зоне города Экибастуза, всего планируется обводнить более 21 тыс. га лиманов. В озеро Шыганак с начала природоохранных попусков прибыло 10 млн кубометров воды.





Природоохранные попуски не только помогают сохранить окружающую среду и биологическое разнообразие в регионе. Они способствуют развитию сельского хозяйства, животноводства и экономики Павлодарской области в целом. Это положительно влияет на благосостояние местных жителей", - сообщил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.