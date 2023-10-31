Дмитрий Тураев назначен генконсулом России в Алматы

Тураев на дипломатической службе с 1993 года

Фото: МИД РФ

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Алматы. 30 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Приказом Министерства иностранных дел Российской Федерации Дмитрий Тураев назначен генеральным консулом Российской Федерации в Алматы, - Приказом Министерства иностранных дел Российской Федерации Дмитрий Тураев назначен генеральным консулом Российской Федерации в Алматы, сообщает пресс-служба МИД России.





Дмитрий Тураев родился в 1968 году. Имеет дипломатический ранг советника 1-го класса, присвоенный в июне 2017 года, и классный чин государственного советника Российской Федерации 3-го класса, присвоенный в ноябре 2006 года.





На дипломатической службе с 1993 года. Работал на различных должностях в центральном аппарате министерства и за рубежом.



