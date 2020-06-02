До конца года планируют завершить реконструкцию пункта пропуска "Кордай"

Тараз. 1 июня. Kazakhstan Today - В Жамбылской области продолжается реконструкция пограничного пункта пропуска "Кордай" на границе с Республикой Кыргызстан, передает Kazakhstan Today.

Уже в следующем году пропускная способность "Кордая" увеличится до 2500 автомобилей и 23 тысяч человек в сутки. Проектом предусмотрена масштабная реконструкция существующей проезжей части протяженностью 137 метров с 8-ю полосами движения, пропускных терминалов, КПП, здания пограничной службы и других прилегающих объектов пункта пропуска", - сообщили в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.

Кроме того, в этом году специалистам предстоит выполнить работы по строительству нового инспекционно-досмотрового комплекса для быстрого досмотра. На сегодняшний день мобилизована вся необходимая техника и строительные материалы. В реализации объекта участвует 127 человек и задействовано 15 единиц техники. Площадь реконструкции пункта пропуска составляет 3,5 гектара.

Генеральным подрядчиком проекта является ТОО "Дорстрой". Технический надзор осуществляет ТОО "Алматы Сапа Инжиниринг". Автор проекта – ТОО "Синтез".

В самый разгар дорожно-строительного сезона пункт пропуска "Кордай" функционирует только для пешеходов с 06.00 до 24.00. Пропуск автотранспорта осуществляется через близнаходящиеся пункты "Карасу", "Сортобе" и "Аухатты". Подъездные дороги к пунктам находятся в хорошем состоянии. Работы планируется завершить до конца текущего года", - проинформировали в ведомстве.

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