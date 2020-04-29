Доля пользователей Интернета в Казахстане будет доведена до 88%

Нур-Султан. 28 апреля. Kazakhstan Today - В рамках Госпрограммы "Цифровой Казахстан" доля пользователей Интернета будет доведена до 88%, уровень цифровой грамотности - до 83%. Об этом сообщили на заседании правительства по рассмотрению вопросов обеспечения населенных пунктов широкополосным доступом к Интернету, передает Kazakhstan Today.

Реализация поставленных задач к концу позволит обеспечить широкополосным интернетом 5163 сельских населенных пунктов. Это откроет доступ в селах для более 7,6 млн человек к онлайн-образованию, телемедицине, госуслугам, электронной торговле", - отметили в пресс-службе премьер-министра РК.

В свою очередь, министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Аскар Жумагалиев сообщил, что в Казахстане тарифы на услуги Интернета являются одними из самых низких. В 2005 году в стране Интернетом пользовались всего 4 человека из 100, а стоимость самого популярного пакета услуг была 19 900 тенге ($150), при этом скорость скачивания была 128 килобайт в секунду.

Международный опыт показывает, что уже сейчас Казахстан на фоне государств с большой территорией, таких как Россия - 76%, США - 87,3%, Китай - 61,2%, Украина - 62,5%, занимает уверенную позицию по числу пользователей Интернетом - 84,2%.

Так, на сегодняшний день 18 млн человек, а это жители всех 118 городов и 4235 сельских населенных пунктов. уже имеют возможность использовать сети 3G и/или 4G.

С ноября 2018 года начата реализация проекта по "Обеспечению широкополосным доступом сельских населенных пунктов Республики Казахстан по технологии волоконно-оптических линий связи". Данный проект предусматривает строительство волоконно-оптических линий в 1250 сельских населенных пунктах (СНП), общей протяженностью более 20 тыс. километров.

По состоянию на 20 апреля 2020 года в рамках реализации проекта в общей сложности волоконно-оптические линий связи (ВОЛС) построены в 637 СНП (в том числе: в 2018 году - 56 СНП, в 2019 году - 257 СНП, в 2020 году - 324 СНП.) Сейчас продолжается строительство в 613 СНП.

Построенная инфраструктура также стимулирует развитие сетей сотовой связи. Отмечается, что основное потребление Интернета происходит не через фиксированные сети, а посредством мобильной связи 3G и/или 4G.

В связи с этим, министерством совместно с операторами связи был подписан меморандум и утвержден план-график об обеспечении сел, в которых проживает более 250 человек услугами 3G и/или 4G. В настоящее время идут работы по обеспечению оставшихся без услуг широкополосного доступа 928 сельских населенных пунктов, где проживает 600 тыс. человек.

Отмечается, что к концу 2020 года необеспеченными останутся только 1178 сел. Там в общей сложности проживает не более 130 тыс. человек.

В целях реализации вышеуказанных проектов операторам требуется помощь от акиматов. Так, по предварительным данным, в 384 селах отсутствует какая-либо инфраструктура операторов сотовой связи, а значит необходимо строить антенно-мачтовые сооружения, подводить к ним электричество и прокладывать линии связи. Зачастую они сталкиваются с проблемами отвода земли под размещение опор связи и установки необходимого оборудования. Реализация данных работ осуществляется за счет средств операторов связи.





По итогам заседания глава правительства поручил Министерству цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности совместно с операторами связи принять все необходимые меры по своевременной реализации проектов обеспечения Интернетом запланированных населенных пунктов. Акиматам регионов поручено оперативно решать вопросы по отводу земли под строительство антенно-мачтовых сооружений и прокладке линий связи, а также обеспечению электроэнергией.

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