Долю переработки ТБО в Кызылординской области намерены довести до 7,58%

Кызылорда. 28 августа. Kazakhstan Today - Долю переработки твердых бытовых отходов в Кызылординской области намерены довести до 7,58%, передает Kazakhstan Today.

В регионе работа в сфере переработки твердых бытовых отходов ведется в трех направлениях, сообщила на пресс-конференции в Региональной службе коммуникаций заместитель руководителя областного управления природных ресурсов и регулирования природопользования Жулдызай Айтжанова.

В прошлом году доля переработки ТБО составила 3,19%, в текущем году данный показатель планируется довести до 7,58%. В настоящее время из собранных 54 036 тыс. тонн твердых бытовых отходов было переработано 3248 тонн, доля переработки составила 6%", - сказала Айтжанова.

До конца года по второму направлению планируется обеспечить 65,61% населения услугами по сбору и транспортировке отходов. Сейчас доля граждан, охваченных этими услугами, равна 60,87%.

Третье направление переработки отходов нацелено на создание полигонов ТБО, соответствующих экологическим и санитарным требованиям. В настоящий момент идет строительство комплекса по сортировке отходов. Новый полигон располагается на расстоянии 4 километров от поселка Белколь. В год планируется сортировать 60 тыс. тонн ТБО. Проект реализуется в рамках государственно - частного партнерства.

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