Должность районных акимов включена в список политических

Нур-Султан. 18 июля. Kazakhstan Today - Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал указ о внесении изменений в указы президента от 29 декабря 2015 года №150 "Об утверждении Реестра должностей политических и административных государственных служащих" и №151 "О некоторых вопросах поступления граждан на административную государственную службу корпуса "А", передает Kazakhstan Today.

Указ от 11 июля 2019 года опубликован на сайте информационно-правовой системы нормативных правовых актов.

Согласно документу в список политических государственных должностей добавили акимов городов областного значения, районов областей и районов в городах.

"В главе "1. Политические государственные должности": строку "Акимы городов, являющихся административными центрами областей" изложить в следующей редакции: "Акимы городов, являющихся административными центрами областей, городов областного значения, районов областей и районов в городах", - говорится в документе.

Ранее данные акимы были в списке административных государственных должностей корпуса "А" (категория 4).

Указ вводится в действие со дня его подписания.

список политических государственных должностей входят: премьер-министр, его первый заместитель и заместители, государственный секретарь, руководитель администрации президента и его заместители, руководитель канцелярии Первого Президента и его заместители, помощники и советники Президента, послы, глава и члены Конституционного совета, секретарь и члены ЦИК, руководители государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных президенту, их первые заместители и заместители, министры и их первые заместители и заместители и другие.

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