Имя
E-mail
Тема
Текст
Логин     Пароль
4 апреля 2018
  • 22
  • :
  • 30
Новости регионов
11º Ясно
днем 27º    ночью 11º
17:00
.
Aнонс

Донаков назначен председателем Высшего судебного совета Республики Казахстан04.04.2018
Государство  19:46

Астана. 4 апреля. Kazakhstan Today - Талгат Донаков назначен председателем Высшего судебного совета Республики Казахстан, передает Kazakhstan Today.


"Назначить Донакова Талгата Советбековича председателем Высшего судебного совета Республики Казахстан, освободив от должности заместителя руководителя Администрации президента Республики Казахстан", - говорится в указе президента РК.

Указом главы государства в связи с переходом на другую работу освобожден от должности председателя Высшего судебного совета Республики Казахстан Анатолий Смолин.
Просмотров: 1490
При использовании информации с сайта гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
Заметили ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
В разделе   государство
04.04.2018   19:46
Донаков назначен председателем Высшего судебного совета Республики Казахстан
04.04.2018   19:38
Ермекбаев назначен помощником президента - секретарем Совета безопасности РК
04.04.2018   19:31
Фото: m.kapital.kz
Назначен новый министр по делам религий и гражданского общества РК
04.04.2018   19:14
Министр информации и коммуникаций Казахстана прокомментировал вероятность блокировки Telegram
04.04.2018   18:53
Президент Казахстана встретился с главным исполнительным директором компании "Шеврон"
Читаемое
Видео
Фоторепортажи. Инфографика.
Архив
© Все права защищены
ТОО «Kazakhstan Today Media Group», 2016
Информационное агентство, интернет-газета
Авторские права на материалы
Информационного Агентства Kazakstan Today