Астана. 4 апреля. Kazakhstan Today - Талгат Донаков назначен председателем Высшего судебного совета Республики Казахстан, передает Kazakhstan Today.
"Назначить Донакова Талгата Советбековича председателем Высшего судебного совета Республики Казахстан, освободив от должности заместителя руководителя Администрации президента Республики Казахстан", - говорится в указе президента РК.
Указом главы государства в связи с переходом на другую работу освобожден от должности председателя Высшего судебного совета Республики Казахстан Анатолий Смолин.
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